El Ayuntamiento facilita vías alternativas de circulación por los trabajos en la avenida Miguel Indurain

MURCIA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

Técnicos de la empresa municipal de Aguas de Murcia continúan trabajando en la zona afectada por el hundimiento de la calzada, para poder detectar su origen y poder actuar para dar solución a la incidencia.

Mientras tanto, y en coordinación con los diferentes servicios municipales se han organizado otras vías alternativas de circulación vial, para que no se vea afectado el tráfico de la avenida Miguel Indurain sentido rotonda Homenaje de los Poetas a avenida del Rocío (norte a sur).

REORDENACIÓN DEL TRÁFICO

La principal afección en este momento está relacionada con el tráfico que circula por la vía situada encima del colector de norte a sur. Se está balizando y señalizando toda la zona, entre la rotonda de Homenaje a los Poetas y rotonda de avenida de Rocío, para informar puntualmente a conductores y peatones sobre las vías alternativas.

El tráfico se encuentra cortado en la zona afectada de la avenida Miguel Indurain, de norte a sur, entre rotonda Homenaje a los Poetas y rotonda de Avenida del Rocío, permitiendo únicamente el acceso a la gasolinera y zona industrial por la vía de servicio.

De este modo, se habilita un tercer carril en sentido sur a norte, desde avda de Rocío hasta rotonda Homenaje a los Poetas, utilizando para ello el carril bici que queda inhabilitado. Se recomienda como alternativa el acceso por avenida Marina Española hacia avenida Juan de Borbón, para facilitar la fluidez del tráfico. Igualmente, se mantiene el acceso por carretera de Alicante.

Desde primera hora de la noche del pasado viernes técnicos de Aguas de Murcia se encuentran trabajando en la zona, en coordinación con la Policía Local, donde con cámaras subterráneas se ha inspeccionado el posible origen de la incidencia para dar respuesta a la misma.

Gracias a estos medios técnicos con una cámara pértiga se ha comprobado que un tramo de la parte superior del colector ha cedido provocando el hundimiento de la calzada en ese tramo, y donde se sigue trabajando para detectar el origen y posibles afecciones dando así respuesta y solución a la incidencia.

Se trata de un Colector de saneamiento en Murcia, de casi tres metros de diámetro y 1.370 metros de longitud, estimando el tramo afectado en unos 40 metros. Los trabajos actuales se están centrando en ir descubriendo con maquinaria pesada el asfaltado hasta llegar al colector, esperando conocer más detalles en los próximos días, siempre que la previsión de lluvia lo permita.