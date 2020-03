El Ayuntamiento de Molina de Segura pone en marcha medidas de carácter económico para paliar los efectos del COVID-19

MURCIA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Molina de Segura trabaja en la puesta en marcha de medidas de carácter económico para paliar los efectos provocados por el COVID-19 en empresas y familias del municipio, según ha anunciado, hoy sábado 21 de marzo, la Alcaldesa de la localidad, Esther Clavero Mira.

El Consistorio molinense, ante la pandemia de COVID-19, ha implantado todas las medidas de carácter sanitario, social y de seguridad decretadas desde el Gobierno de España y la Comunidad Autónoma para prevenir y paliar los efectos de esta crisis sin precedentes.

Esta situación ha provocado que las empresas, autónomos, pymes y familias se vean afectadas por las pérdidas derivadas de la falta de actividad, parcialmente compensadas por las recientes medidas urgentes y extraordinarias aprobadas por el Gobierno de la Nación.

No obstante, distintas organizaciones empresariales regionales, como CROEM y HOSTEMUR, y empresarios locales, han hecho llegar sus propuestas al Ayuntamiento de Molina de Segura, que está formulando un conjunto de medidas que compensarían los gastos y pérdidas de nuestros empresarios y comerciantes, así como a familias; algunas de ellas con aplicación inmediata y otras que se adoptarán una vez dimensionado el alcance real del problema y cuantificado los fondos disponibles.

Para tal fin, el Ayuntamiento ha determinado el pago a proveedores como servicio prioritario, de modo que la gestión de facturas y su pago se tramitarán con especial urgencia. Asimismo, el calendario fiscal se adaptará a la situación de emergencia.

Por otro lado, valorará la modificación de la ordenanza general de recaudación para recoger situaciones excepcionales de aplazamiento y fraccionamiento de pago; y no cobrará y devolverá o compensará las tasas y precios públicos por los servicios no prestados, tales como escuelas infantiles, actividades deportivas, cursos y talleres, etc.

El Ayuntamiento de Molina de Segura también estudiará exenciones y bonificaciones de diversas tasas para aquellos establecimientos que hayan tenido que cerrar de acuerdo a lo establecido por el Decreto de Alarma, como tasas de ocupación de la vía pública por mesas y sillas, mercado semanal, la tasa de agua y basuras, etc.

Del mismo modo, aplicará las medidas relativas a otros impuestos con legislación estatal, como el IBI, IVTM o IAE, una vez decretados los mismos; y exige al Gobierno regional que sea sensible a las demandas de sus municipios y que complete las medidas fiscales exigidas por los empresarios, con beneficios fiscales a su alcance por sus tributos propios y cedidos, y aportaciones directas a los Ayuntamientos para atender a la situación de urgencia en los servicios municipales.

"Con este paquete de medidas extraordinarias queremos que el sector empresarial y comercial, y las familias molinenses, se sientan respaldados por su Ayuntamiento, y se recuperen lo antes posible para poder recobrar la normalidad que esta pandemia nos ha quitado", ha señalado la alcaldesa, Esther Clavero.