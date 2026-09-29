El Ayuntamiento de Murcia abre el próximo lunes el proceso para optar a 325 nuevas viviendas protegidas

El concejal de Vivienda, Antonio Navarro, acompañado por el edil de Fomento, José Francisco Muñoz - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia abrirá el próximo lunes, 5 de octubre, el proceso para avanzar en la puesta en marcha de 325 nuevas viviendas protegidas en 11 parcelas municipales, destinadas a facilitar el acceso a una vivienda a jóvenes y familias con dificultades para hacerlo en el mercado libre, según ha informado el Consistorio.

El concejal de Vivienda, Antonio Navarro, acompañado por el edil de Fomento, José Francisco Muñoz, ha presentado la activación de la segunda fase de la Estrategia Municipal de Vivienda y Suelo, en la que el Ayuntamiento, a través de Urbamusa, asume el impulso de las promociones y amplía de 8 a 11 las parcelas inicialmente movilizadas, con actuaciones en nueve barrios y pedanías.

"El Ayuntamiento va a dar un paso al frente para que estas viviendas se hagan realidad. La activación de esta segunda fase estaba prevista en la Estrategia, y ahora no solo la ponemos en marcha, sino que ampliamos la actuación hasta 11 parcelas y 325 viviendas", ha destacado Antonio Navarro.

Así, a partir del lunes, cualquier interesado podrá participar a través de la web 'www.urbamusa.com' en un proceso consultivo para indicar qué zona y promoción le interesa, qué tamaño de vivienda necesita, cuántos dormitorios requiere, si forma parte de una familia numerosa y qué otras características considera prioritarias.

Quienes participen podrán dejar además su correo electrónico para recibir directamente información sobre la evolución de las promociones y ser informado de la apertura del plazo oficial de inscripción que se ejecutará. Con los resultados obtenidos se avanzará en la definición de los proyectos y, posteriormente, se abrirán los correspondientes plazos de inscripción.

La adjudicación se realizará mediante sorteo público entre las personas inscritas que cumplan los requisitos, garantizando la igualdad de condiciones.

PUESTA EN MARCHA DE LA SEGUNDA FASE

La activación de esta segunda fase está prevista desde el inicio en la Estrategia Municipal de Vivienda y Suelo. El plan establecía una primera fase en la que ocho parcelas municipales se ponían a disposición del sector privado para desarrollar vivienda protegida.

También contemplaba que, si esas promociones no eran asumidas por el mercado, Urbamusa pasaría a impulsar su desarrollo mediante otras fórmulas. Una vez concluida sin ofertas esta primera convocatoria, el Ayuntamiento activa el siguiente paso previsto y Urbamusa asume el impulso de las promociones.

La actuación, además, crece respecto a la primera fase: a las ocho parcelas iniciales se incorporan otras tres, alcanzando las 11 parcelas y una previsión de 325 viviendas protegidas.

La Estrategia permite al Ayuntamiento seguir avanzando con el objetivo de aumentar la oferta de vivienda asequible. El documento contempla cinco líneas de actuación y más de 50 parcelas municipales con capacidad para más de 1.200 viviendas.

Las promociones se distribuirán por nueve barrios y pedanías: alrededor de 105 viviendas en Cabezo de Torres, 55 en Sangonera la Verde, 50 en San Benito-Patiño, 40 en El Palmar y 15 respectivamente en El Esparragal, San Basilio, Beniaján, Barriomar y Santo Ángel.

En conjunto, la nueva fase moviliza casi 12.700 metros cuadrados de suelo municipal y más de 27.500 metros cuadrados edificables, distribuyendo la vivienda protegida por distintos puntos del municipio.

Esta actuación permite al Consistorio impulsar vivienda protegida tras más de 15 años y asumir un papel directo en el impulso de nuevas promociones de vivienda protegida, mediante suelo municipal y la articulación de las fórmulas necesarias para que pueda convertirse en vivienda.

Muñoz ha señalado que "a partir de ahora Urbamusa buscará para cada parcela la fórmula que permita hacer realidad las promociones, ya sea mediante cooperativas, colaboración público-privada o combinando ambas".

Las nuevas viviendas estarán dirigidas a jóvenes y familias con ingresos de hasta 6,5 veces el IPREM, alrededor de 55.000 euros anuales, que no dispongan de otra vivienda en el municipio y que la destinen a residencia habitual.

La Estrategia establece además como referencia que el esfuerzo destinado a la vivienda no supere el 30% de los ingresos familiares. Las viviendas podrán alcanzar con carácter general hasta 90 metros cuadrados útiles y hasta 150 metros cuadrados para familias numerosas.

Estas 325 viviendas son el primer desarrollo de una Estrategia que identifica más de 50 parcelas municipales y capacidad para más de 1.200 viviendas, con el objetivo de convertir suelo público disponible en oportunidades de acceso a la vivienda para los murcianos.