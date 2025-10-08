El Ayuntamiento de Murcia activa el dispositivo especial ante el aviso amarillo por lluvias y tormentas

Un técnico revisa los imbornales en un jardín de Murcia ante el aviso por lluvias - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha activado un dispositivo especial ante el aviso amarillo por lluvias tormentas emitido por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para este jueves 9 de octubre, de 10.00 horas a 20.59 horas.

Este operativo integra a diversos servicios municipales, entre ellos Policía Local, Bomberos, Tráfico, Aguas de Murcia, Limpieza Viaria, Alumbrado Público, Parques y Jardines y el Servicio de Emergencia Móvil y Atención Social (SEMAS), "garantizando una respuesta rápida y eficaz ante cualquier incidencia que pueda producirse durante el episodio meteorológico", según han informado fuentes municipales en una nota de prensa.

En el marco del protocolo de actuación previsto para este aviso meteorológico, el servicio de Parques y Jardines, en colaboración con la empresa concesionaria STV-Actúa, procederá al cierre preventivo y balizamiento de distintas zonas vulnerables dentro de los espacios verdes del municipio, como zonas de juegos infantiles, espacios deportivos, áreas de descanso y terrazas situadas junto a árboles de gran porte, con el objetivo de evitar riesgos y salvaguardar la seguridad de los ciudadanos. Algunas de estas zonas son el Jardín de Floridablanca, el entorno del Cuartel de Artillería y diversos palmerales.

Asimismo, durante la jornada de hoy se ha reforzado la inspección y limpieza de los 3.000 imbornales ubicados en los parques y jardines del municipio, para que estén en óptimas condiciones y cumplan con su función de recoger el agua de lluvia. Estos sistemas de drenaje están colocados estratégicamente en los jardines del municipio para recoger el agua de lluvia a través de sus rejillas, evitando así la formación de grandes charcos o inundaciones por acumulación de agua.

Además, el servicio de Limpieza Viaria procederá a la retirada de contenedores de las zonas más sensibles, como son los entornos de las ramblas. Una vez finalice el aviso, se desplegará un dispositivo especial de limpieza en calles y plazas del municipio para retirar posibles residuos en la vía y recuperar la normalidad a la mayor brevedad posible.

Tanto el Consistorio como la Policía Local informarán de la situación a través de sus cuentas en redes sociales, donde los murcianos podrán obtener información veraz y actualizada de cualquier incidencia que se produzca, así como cambios en el estado del aviso de AEMET.

PLUVIÓMETROS E INFORMACIÓN OFICIAL

El Ayuntamiento de Murcia ha recordado a la ciudadanía la importancia de mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir en todo momento las recomendaciones de prevención y seguridad.

Por otra parte, la aplicación TuMurcia incorpora una nueva funcionalidad que permite consultar en tiempo real la lluvia registrada en el municipio a través de un mapa interactivo con más de 30 pluviómetros. Los marcadores indican la acumulación de lluvia en las últimas 24 horas y cambian de color según la intensidad de las precipitaciones. Además, la herramienta está diseñada con criterios de accesibilidad, facilitando una comprensión rápida de la situación meteorológica.