Ayuntamiento Murcia adjudica el desarrollo de la nueva plataforma de ciudad inteligente por 1,9 millones

El concejal Pepe Guillén, junto a las ediles Rebeca Pérez y Belén López - EUROPA PRESS

MURCIA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia ha adjudicado el contrato para la adaptación, diseño y desarrollo de la nueva plataforma de ciudad inteligente del municipio, así como su integración con la Plataforma de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes, lo que permitirá avanzar en la digitalización de los servicios públicos y en la gestión inteligente de la ciudad.

Así lo ha avanzado en rueda de prensa de la Junta de Gobierno el concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, que ha destacado que estos servicios "mejoran a Murcia como destino turístico dentro de la red de destinos turísticos nacional y las herramientas con las que cuenta el Ayuntamiento y las empresas del sector para impulsar a Murcia como un importante destino turístico a nivel nacional e internacional".

La iniciativa está incluida en la Plataforma Inteligente de Destino (PID), en cuya convocatoria Murcia obtuvo la mayor puntuación a nivel nacional con 94,9 puntos sobre 100, lo que ha permitido al municipio acceder a una subvención de más de 5 millones de euros.

Este proyecto ha sido adjudicado por 1.905.049 euros a la empresa Innovaciones Tecnológicas del Sur, SL. Así, la nueva plataforma permitirá la interoperabilidad de servicios turísticos y municipales, el despliegue de sistemas de inteligencia artificial, la sensorización avanzada para la gestión eficiente de residuos, alumbrado y movilidad, así como la digitalización de distintos centros de interpretación y la creación de experiencias inmersivas para visitantes y ciudadanía.

Entre las actuaciones previstas se incluyen la conexión de la plataforma MiMurcia a la plataforma de Smart Región de la CARM y al nodo central de la Plataforma Inteligente de Destino (PID), de Segittur, así como el despliegue de infraestructuras tecnológicas que permitirán integrar y analizar información procedente de distintos ámbitos de la ciudad.

Asimismo, el contrato incorpora actuaciones vinculadas a la digitalización de espacios y servicios municipales, como la instalación de sensores inteligentes para el alumbrado público, sistemas de gestión avanzada de residuos urbanos, videosensores para el conteo de visitantes y control de aforos o herramientas para el cálculo de la huella de CO2.

El proyecto contempla también iniciativas de innovación vinculadas al turismo y a la experiencia urbana, como la digitalización de los centros de interpretación San Antonio el Pobre, la Luz y la Muralla; el desarrollo de experiencias inmersivas en el Centro de Interpretación de la Gastronomía y la incorporación de recursos tecnológicos como hologramas para mejorar la interacción con los visitantes.

Además, está contemplada la creación de una Oficina Técnica del Dato para garantizar que toda la información generada sea interoperable y esté disponible bajo estándares de datos abiertos, fomentando la transparencia y la innovación.

De este modo, el contrato incluye un plazo de un año de garantía tanto en el software y el hardware suministrados, como en las configuraciones que se efectúen.

A juicio de Guillén, esta actuación "permitirá consolidar la estrategia municipal de ciudad inteligente, impulsando una gestión más eficiente de los servicios públicos, mejorando la toma de decisiones a partir del análisis de datos y ofreciendo nuevas herramientas digitales tanto a la ciudadanía como a los visitantes".

El proyecto está financiado a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con fondos europeos Next Generation EU, gestionado por el Ministerio de Industria y Turismo.