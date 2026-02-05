El Ayuntamiento de Murcia apoya la declaración de los cantos de Auroros como Patrimonio Cultural Inmaterial

El alcalde de Murcia, José Ballesta, durante su reunión con los representares de la Federación Cabildo de Hermandades de la Aurora de la Región de Murcia - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia apoya el proceso para que los cantos de los Auroros de la Región de Murcia sean reconocidos como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, un paso decisivo para la protección, proyección internacional y continuidad de esta tradición. Así lo ha anunciado este jueves el alcalde de Murcia, José Ballesta, tras mantener una reunión con los representares de la Federación Cabildo de Hermandades de la Aurora de la Región de Murcia, presidido por el Hermano Mayor de la Campana de Nuestra Señora del Rosario de Rincón de Seca, Diego Belmonte, según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

Las Campanas de Auroros, cuya existencia está documentada desde el siglo XVI, representan un legado cultural, musical y espiritual profundamente arraigado en la identidad murciana. El valor patrimonial de los auroros fue reconocido oficialmente en 2012, cuando los cantos de la Región de Murcia fueron declarados Bien de Interés Cultural (BIC) con carácter inmaterial por la Comunidad Autónoma

En agosto del pasado año, el Cabildo de la Aurora presentó ante el Ministerio de Cultura la solicitud formal para su declaración como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. El expediente cuenta con el visto bueno del Instituto del Patrimonio Cultural de España y se encuentra actualmente en su tercera fase de tramitación, en revisión por parte del Consejo de Patrimonio Histórico.

CREACIÓN DE LA ESCUELA DE CANTO DE LA AURORA DE MURCIA

En paralelo al proceso de reconocimiento internacional, se desarrolla el proyecto de la Escuela de Canto de la Aurora de Murcia, promovido por la Federación Cabildo de Hermandades de la Aurora con el apoyo del Ayuntamiento, con el objetivo crear una estructura estable de formación, documentación y transmisión del canto tradicional, respetando la diversidad cultural y la identidad propia de cada Campana, sin sustituir ni uniformizar sus estilos.

La escuela de canto responderá a los principales riesgos detectados para la continuidad de la tradición, como el envejecimiento de los grupos, la escasez de relevo generacional, la pérdida de repertorios y la dispersión de fondos sonoros. Asimismo, el proyecto contempla la creación de un archivo regional con grabaciones históricas y actuales, un archivo viviente de voces que registre a las personas portadoras del saber vocal, talleres de formación vocal y musical, espacios tutelados de creación de nuevas coplas y salves, así como acciones educativas y sociales dirigidas a centros escolares y al público general.

LA ERMITA DEL SALITRE SERÁ UN ESPACIO PARA LOS AUROROS

La Ermita del Salitre, la última capilla del Vía Crucis del Convento de San Diego, será un el Centro de Interpretación de las Campanas de Auroros. Así, este enclave histórico se convertirá en un espacio expositivo y referente para la divulgación patrimonial, gracias a la cesión de obras del Museo de la Ciudad, que, sumados a los bocetos originales de Muñoz Barberán, servirán de escaparate de esta tradición.

El objetivo es transformar la ermita en un centro cultural vivo, donde se celebren muestras temporales de patrimonio y arte, facilitando el intercambio cultural y el enriquecimiento mutuo. Se busca que la Ermita no sea solo un espacio de visita, sino un lugar donde la tradición y la modernidad se encuentren, ofreciendo a murcianos y visitantes un entorno que respire historia y cultura.

HISTORIA VIVA DE MURCIA

El alcalde de Murcia ha destacado que las campanas de auroros son "gente admirable, gente que ha mantenido para nosotras y nosotros, vivo y fecundo, una de las tradiciones más ancestrales y con más hondas raíces, que se remonta más allá de cuatro siglos, la aurora murciana".

Las Campanas de Auroros nacieron como hermandades de asistencia mutua y oración cantada, en las que la voz humana, acompañada únicamente por el sonido de la campana, se convierte en una plegaria colectiva hecha música. Su manifestación más emblemática es la despierta, la salida nocturna que concluye con los primeros resplandores del día, especialmente arraigada en la huerta de Murcia en fechas como la víspera de San José o las celebraciones de la Purísima en diciembre.

Murcia cuenta actualmente con siete Campanas de Auroros, en Santa Cruz, Javalí Viejo, Javalí Nuevo, Patiño, El Palmar, así como dos en Rincón de Seca.

El Ayuntamiento de Murcia mantiene desde 1994 un convenio anual de colaboración que ha sido clave para la difusión, preservación y continuidad de la Aurora en la Región, siendo clave para sostener actividades, encuentros, acciones de divulgación y proyectos orientados a garantizar la transmisión de la tradición