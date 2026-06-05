El Ayuntamiento de Murcia aprueba una operación de crédito de 9 millones de euros - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Fomento, Movilidad y Gestión Económica del Ayuntamiento de Murcia, José Francisco Muñoz, ha anunciado la aprobación en Junta de Gobierno de una operación de crédito por importe de 9 millones de euros que permitirá acometer actuaciones de mejora en instalaciones deportivas, centros educativos, seguridad ciudadana, patrimonio, alumbrado público y modernización de los servicios municipales.

Más de un tercio de los recursos obtenidos se destinarán a inversiones directas para las Juntas Municipales, según han informado desde el Consistorio. Así, más de 3 millones de euros se destinarán a inversiones repartidas por pedanías de todo el municipio.

INVERSIONES PARA REFORZAR SERVICIOS

Estas inversiones permitirán reforzar servicios esenciales, modernizar equipamientos municipales y acelerar actuaciones estratégicas previstas para los próximos años. Asimismo, se renovarán equipamientos, vehículos, maquinaria e infraestructuras necesarias.

José Francisco Muñoz ha señalado que el Ayuntamiento "ha pasado de una situación de necesidad de financiación a un escenario de estabilidad presupuestaria, capacidad de financiación y solvencia económica, lo que permite hoy acudir a operaciones de crédito destinadas íntegramente a financiar inversiones estratégicas".

Asimismo, ha destacado que se han recibido ofertas por importe muy superior a las necesidades de financiación previstas por el Consistorio.

Muñoz ha señalado que "hemos pasado de tener que centrar nuestros esfuerzos en recuperar el equilibrio de las cuentas a poder dedicar nuestros recursos a invertir, mejorar servicios públicos y desarrollar el proyecto de ciudad que demandan los murcianos".