Ayuntamiento Murcia aprueba la renovación del asfalto en las pedanías de Zarandona, Beniaján y Guadalupe

El concejal de Pedanías y Vertebración Territorial de Murcia, Marco Antonio Fernández, junto a los ediles José Francisco Muñoz y Rebeca Pérez - EUROPA PRESS

MURCIA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia destinará un total de 468.316 euros para reforzar la seguridad vial, mejorar la accesibilidad y la seguridad en pedanías, gracias a los proyectos de la Concejalía de Pedanías y Vertebración Territorial que ha aprobado este viernes la Junta de Gobierno.

En concreto, según el edil del ramo, Marco Antonio Fernández, contemplan la renovación del firme en un total de 17.073 m2 de diversas vías de las pedanías de Zarandona, Beniaján y Guadalupe.

Las actuaciones, que permitirán además optimizar el estado de las infraestructuras municipales, se van a realizar en la avenida Ingeniero José Alegría, de Zarandona; en seis calles y carriles de Beniaján: calles Instituto, Edmundo Chacour, Estación, Andrés Segovia, Escuelas y Carril Meseguera; y en cuatro carriles de Guadalupe: Paineta, Gómez, Los Moñinos y Torre de los Martínez.

Así, en Zarandona está prevista la reposición del pavimento asfáltico en 9.300 m2 de la avenida Ingeniero José Alegría, subsanando las deficiencias derivadas principalmente del tránsito diario.

Las obras consistirán en el fresado del firme existente y la extensión de una nueva capa de rodadura, además de reponer la señalización horizontal, que refuerza la seguridad vial y mejora las comunicaciones en nuestro municipio. La inversión prevista para esta obra de asfaltado en Zarandona asciende a 207.861 euros, con un plazo de ejecución de un mes.

En la pedanía de Beniaján se va a actuar en las calles Instituto, Edmundo Chacour, Estación, Andrés Segovia, Escuelas y Carril Meseguera, renovando el asfalto en un total de 4.877 m2 de superficie.

El proyecto incluye labores de fresado, regularización y pavimentación, así como la reposición de la señalización horizontal, con un presupuesto destinado a estas obras de 163.068 euros, y un plazo de ejecución también de un mes.

En Guadalupe, las obras de mejora de pavimento asfáltico se van a centrar en los carriles Paineta, Gómez, Los Moñinos y Torre de los Martínez. Las actuaciones contemplan trabajos de fresado en zonas sensibles, la regularización del firme y la extensión de nuevas capas de mezcla bituminosa.

La inversión asciende a 97.386 euros, para renovar un total de 2.896,5 m2 de superficie con un plazo de ejecución estimado de dos meses.

Estos tres proyectos forman parte del plan municipal de mejora de infraestructuras en pedanías, cuyo objetivo es garantizar condiciones óptimas de circulación, reforzar la seguridad de los usuarios y garantizar la adecuada conservación del viario público, dando respuesta a las necesidades y demandas de los vecinos a través de las Juntas Municipales.