El Ayuntamiento de Murcia ayuda a los jóvenes murcianos a sacarse el carné de conducir y certificados de idiomas

El Consistorio destinará 80.000 euros a este plan de subvenciones que beneficiará a 900 chicas y chicos

MURCIA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Movilidad Sostenible y Juventud del Ayuntamiento de Murcia, Rebeca Pérez, presentó hoy el Plan de Iniciativa y Desarrollo Juvenil del Ayuntamiento de Murcia (Plan INDI), un programa pionero que permitirá a jóvenes murcianos acceder a ayudas para obtener el permiso de conducir y certificados de idiomas.

"Nuestro objetivo es apoyar a los jóvenes para que desarrollen todo su potencial y conquisten su futuro, a través de la formación continua y la mejora de sus capacidades", ha destacado Pérez, quien ha añadido que "estas dos certificaciones son las más demandadas por los jóvenes murcianos que, a través de este programa, podrán alcanzarlas en mayores condiciones de igualdad".

En muchos casos, tanto los idiomas como el permiso de conducir son requisitos imprescindibles para acceder al mercado de trabajo, por lo que este programa de ayudas tiene también un enfoque de inserción laboral, ya que "contribuye a mejorar la formación de nuestros jóvenes para encontrar un empleo".

El Ayuntamiento promueve así la concesión de ayudas económicas para sufragar parte de los gastos derivados de la obtención del cualquier tipo de permiso de conducir y de la obtención del certificado de idiomas, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

CARNÉ DE CONDUCIR

Los solicitantes tendrán que estar empadronados en el municipio de Murcia, y haber sido declarados como Aptos por la Jefatura Provincial de Tráfico en las pruebas teóricas y prácticas, durante el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2020 y el 31 de mayo de 2021.

Esta convocatoria subvenciona la obtención de los siguientes permisos de conducir: AM, A1, A2, A, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, y D+E. El importe máximo de las ayudas será de 50.000 euros, que se concretarán en aportaciones de 125 euros cada una hasta un máximo de 400 beneficiarios.

CERTIFICADO DE IDIOMAS

En cuanto a los certificados de idiomas, esta convocatoria sufraga parte de los gastos derivados de la obtención de la acreditación oficial y adquisición de nivel de competencia lingüística B1 y B2 en los idiomas inglés, francés y alemán, desde el 1 de junio de 2020 hasta el 31 de mayo de 2021.

El importe máximo de las ayudas será de 30.000 euros, que se concretarán en aportaciones de 60 euros cada una hasta un máximo de 500 beneficiarios.

Para poder optar a estas ayudas, los solicitantes tienen que cumplir una serie de requisitos, como estar empadronado en el municipio de Murcia; tener hasta 35 años, cumplidos en el momento de la solicitud; haber obtenido la Certificación de uno de los niveles de competencia lingüística B1 o B2 (Inglés, Francés o Alemán) durante el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2020 y la fecha de presentación de la solicitud; o haber sido declarado como Apto por la Jefatura Provincial de Tráfico en las pruebas teóricas y prácticas de cualquier Clase de Permiso de Conducir, durante el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2020 y la fecha de presentación de la solicitud.

De la misma forma, deben cumplir no haber sido beneficiaria/o de otras becas o ayudas concedidas para la misma finalidad; ser titular de una cuenta bancaria; estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así como con la Hacienda Municipal; y será requisito imprescindible para los solicitantes menores de 18 años, que la solicitud venga autorizada por su representante legal.

SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN

El orden para la concesión de las ayudas se establecerá según una serie de criterios. En primer lugar, por estar inscrito en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil recibirá 3 puntos; por ser demandante de empleo de larga duración 3 puntos; por ser demandante de empleo 2 puntos; por familia numerosa 2 puntos; y por discapacidad reconocida igual o superior al 33% del solicitante 2 puntos.

En el caso de las subvenciones por la obtención de certificados de idiomas, los que han participado en el Club de Idiomas del Ayuntamiento de Murcia obtendrán también 1 punto.

Las solicitudes de subvención se presentarán, preferentemente, a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Murcia (Procedimientos- Juventud) o en las Oficinas del Registro General del Ayuntamiento de Murcia sitas en Glorieta de España, Plaza de Europa y Avenida Abenarabi.

El plazo de presentación de solicitudes comenzará al día siguiente a la publicación del extracto de convocatoria en el BORM -que tendrá lugar la próxima semana- y se prolongará hasta el 31 de mayo de 2021.

Al formulario de solicitud se acompañará el Documento Nacional de Identidad del solicitante y de su representante, en su caso; así como la copia del Permiso de Conducir o copia auténtica de la Autorización Temporal para Conducir expedida por la Jefatura Provincial de Tráfico, indicando la fecha de la obtención/expedición; o certificación que acredite la adquisición de nivel de competencia lingüística B1 o B2, con indicación de su fecha de obtención/expedición.

También se incluirá la certificación de entidad bancaria indicando el código IBAN de la cuenta de titularidad del solicitante, en el que se hará, en su caso, el ingreso de la ayuda concedida; y la documentación acreditativa de los criterios de baremación que se aleguen, en su caso