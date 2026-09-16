El Ayuntamiento de Murcia cierra mañana los espacios municipales del Campo de Murcia ante el aviso naranja por lluvias

MURCIA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia, en coordinación con la Comunidad Autónoma, ha acordado el cierre durante la jornada de mañana de los espacios municipales ubicados en las pedanías del Campo de Murcia ante el aviso naranja emitido por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y la previsión de fenómenos meteorológicos adversos en las próximas horas.

Como medida preventiva y con el objetivo de garantizar la seguridad de los vecinos, permanecerán cerrados mañana todos los centros municipales, como instalaciones deportivas, centros de mayores y centros de la mujer de las pedanías de Corvera, Los Martínez del Puerto, Valladolises, Lobosillo, Sucina, Jerónimo y Avileses, Gea y Truyols, y Baños y Mendigo.

Asimismo, en coordinación con el Gobierno Regional, también permanecerán cerrados los centros educativos de Corvera, Los Martínez del Puerto, Valladolises, Lobosillo, Jerónimo y Avileses, Sucina y Gea y Truyols, siguiendo las medidas de prevención adoptadas ante la situación meteorológica prevista.

El Ayuntamiento de Murcia recomienda a todos los murcianos que extremen la precaución, eviten desplazamientos innecesarios y sigan en todo momento las indicaciones y recomendaciones difundidas por los servicios de Emergencias y por los organismos oficiales competentes.

Asimismo, se aconseja mantenerse informado a través de los canales oficiales para conocer cualquier actualización relacionada con la evolución del episodio meteorológico.