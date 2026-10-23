El Ayuntamiento de Murcia comienza a retirar 58 antiguas estaciones de MUyBICI

Archivo - Antiguias bancadas de MUyBICI (Archivo) - CAMBIEMOS MURCIA - Archivo

MURCIA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha iniciado este viernes los trabajos de desmontaje y retirada de 58 antiguas estaciones de MUyBICI que han quedado fuera de servicio con lo que se recuperará espacio público y mejorará la imagen urbana.

Los trabajos han comenzado este viernes en la Glorieta de España y continuarán, siguiendo la planificación establecida, por la plaza de Santa Catalina, Santa Isabel, Gran Vía y plaza Cetina, extendiéndose progresivamente por distintos barrios y pedanías, han informado desde el Consistorio.

El concejal de Movilidad, José Francisco Muñoz, ha destacado que "con esta actuación recuperamos para los vecinos espacios que estaban ocupados por instalaciones que ya no tenían ningún uso. Se trata de despejar nuestras calles, eliminar obstáculos innecesarios y mejorar la imagen de los espacios públicos".

58 EMPLAZAMIENTOS DE LA CIUDAD Y LAS PEDANÍAS

Los trabajos comprenden la retirada de 58 antiguas estaciones de MUyBICI, integradas por un total de 543 módulos de estacionamiento y 57 torres de datos. De ellas, 51 se encuentran instaladas sobre pavimento peatonal, principalmente en aceras y plazas, mientras que las siete restantes están situadas en calzada.

La planificación contempla intervenir en espacios céntricos como Santo Domingo, la plaza de Europa, la plaza de la Merced, Alfonso X el Sabio y la plaza Circular, así como en otros enclaves de la ciudad, entre ellos la avenida Juan Carlos I, el entorno de la estación de ferrocarril, el Cuartel de Artillería y La Flota.

La actuación también alcanzará distintas pedanías y zonas del municipio, como Espinardo, Santiago y Zaraíche, Santiago el Mayor y Joven Futura, entre otras.

El Ayuntamiento ha recabado también la autorización de la Universidad de Murcia y de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) para retirar las instalaciones situadas en sus terrenos. En concreto, cinco estaciones se encuentran en espacios de la UMU y una en la UCAM, mientras que las otras 52 están ubicadas en terrenos de titularidad municipal.

RECUPERACIÓN DEL PAVIMENTO Y FINALIZACIÓN EN NOVIEMBRE

Los trabajos se llevan a cabo por dos equipos. El primero se encarga de la desconexión de las instalaciones eléctricas, la retirada del cableado y las canalizaciones correspondientes y el posterior desmontaje de las bancadas y demás elementos que integraban las antiguas estaciones.

El segundo equipo se encarga de la reparación y reposición del pavimento que se encuentre deteriorado bajo las estructuras retiradas, de modo que los espacios intervenidos queden acondicionados y puedan recuperar su uso habitual.

A la licitación de estos trabajos se presentaron ocho ofertas, adjudicándose finalmente el contrato por un importe cercano a los 40.000 euros. La actuación cuenta con un plazo de ejecución de un mes y está previsto que el desmontaje de las 58 estaciones concluya durante noviembre.