El Ayuntamiento de Murcia congela impuestos y tasas que ahorrarán 28 millones de euros a los murcianos

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MURCIA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha culminado la tramitación de las Ordenanzas Fiscales de 2027 tras la publicación de su aprobación definitiva en el BORM. Frente al incremento del IPC, el Consistorio mantendrá congelados impuestos, tasas y precios públicos y reforzará las bonificaciones fiscales.

El concejal de Gestión Económica, José Francisco Muñoz, ha destacado que "estas ordenanzas no se limitan a congelar impuestos, tasas y precios públicos. Elevamos por primera vez las bonificaciones fiscales por encima de los 15 millones de euros para apoyar más a las familias, a las personas mayores, a quienes tienen alguna discapacidad, proteger nuestro patrimonio y la huerta y favorecer la actividad económica y la creación de empleo", han informado desde el Consistorio.

28 MILLONES DE AHORRO PARA LOS MURCIANOS

A esta congelación se suma un incremento de los beneficios fiscales, que superarán por primera vez los 15,1 millones de euros, frente a los 14 millones del ejercicio anterior. En conjunto, las medidas permitirán elevar hasta los 28 millones de euros el ahorro fiscal estimado para 2027.

Solo la no aplicación del IPC en el IBI supondrá un ahorro estimado de 4,22 millones de euros, mientras que el mantenimiento de los coeficientes del Impuesto de Actividades Económicas permitirá ahorrar otros 405.000 euros a las empresas del municipio.

Muñoz ha subrayado que "en conjunto, hablamos de 28 millones de euros que los murcianos dejarán de abonar". "En un momento en el que aumenta el coste de la vida, queremos que la fiscalidad municipal suponga un alivio para las familias y que al mismo tiempo sirva para apoyar la actividad económica y la creación de empleo", ha apuntado.

MÁS BONIFICACIONES PARA FAMILIAS, PATRIMONIO Y ACTIVIDAD ECONÓMICA

Las Ordenanzas de 2027 refuerzan beneficios fiscales dirigidos a familias numerosas, vivienda protegida, mayores, personas con discapacidad, colectivos vulnerables, patrimonio, huerta, energía solar, movilidad sostenible y actividad económica.

Destaca la bonificación para bienes de interés cultural pasa del 50% al 95%; la de inmuebles singulares de la huerta aumenta del 75% al 90%; la vinculada a determinadas obras e instalaciones de energía solar se eleva del 50% al 95%; y la destinada a obras de accesibilidad para personas con discapacidad pasa del 75% al 90%.

También se incorporan nuevas medidas para el autoconsumo, los vehículos cero emisiones, la vivienda habitual heredada y los proyectos empresariales que generen empleo cualificado.

EL AHORRO LLEGARÁ TAMBIÉN AL TRANSPORTE PÚBLICO

La nueva Ordenanza de Tarifas, cuya publicación en el boletín está prevista para los próximos días, permitirá igualar el precio para barrios y pedanías, eliminando la diferencia que actualmente penaliza a estas últimas. También incorporará transbordos gratuitos, ampliará la gratuidad a los menores de 7 años y a los acompañantes de personas que precisan asistencia, y simplificará el actual sistema de títulos.

Muñoz ha señalado que "por primera vez no se ha presentado ninguna alegación a las ordenanzas y haber adelantado su tramitación nos permite avanzar ya en la elaboración del Presupuesto de 2027". La aprobación definitiva culmina una tramitación iniciada en junio y, al no haberse presentado alegaciones, permite cerrar el proceso sin necesidad de resolver reclamaciones y trabajar ya en las cuentas municipales de 2027.

"Queremos aprovechar esa anticipación para trabajar en un Presupuesto que siga reforzando los servicios públicos, permita impulsar inversiones y dé respuesta a las necesidades de los murcianos", ha añadido Muñoz.

Las medidas fiscales de 2027 quedan así definitivamente fijadas para su entrada en vigor el próximo 1 de enero.