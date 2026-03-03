Ayuntamiento Murcia conservará las Torres exteriores halladas tras las últimas excavaciones en el Palacio Ibn Mardanís - AYUNTAMIENTO MURCIA

MURCIA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento va a poner en marcha un proyecto de medidas preventivas para proteger y conservar las torres halladas en el acceso al Palacio Ibn Mardanís en la última excavación realizada. Estas actuaciones, que cuentan con un presupuesto de 14.985 euros, tienen como finalidad preservar las estructuras defensivas descubiertas durante las excavaciones arqueológicas del pasado verano de 2025, que han sacado a la luz dos torres de época islámica -denominadas Torre Superior y Torre Inferior- vinculadas al sistema palatino del Castillejo.

Gracias a estas excavaciones arqueológicas, que contó con la implicación de estudiantes voluntarios en su mayoría de la UMU, se ha revelado un sistema defensivo de acceso al palacio del Rey Lobo y confirman que el Castillejo era el núcleo de una gran ciudad palatina.

El concejal de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández, responsable del proyecto estratégico 'Fortalezas del Rey Lobo', ha destacado que "los hallazgos apuntan a que el camino actual de subida al Palacio Ibn Mardanís es, posiblemente, el acceso original islámico controlado por dos torres".

Según ha manifestado, "los excepcionales resultados de la campaña de excavación arqueológica en Monteagudo, que han sacado a la luz un sistema defensivo de acceso al palacio del Rey Lobo, confirman que el Castillejo no era un edificio aislado, sino el núcleo central de una extensa ciudad palatina", lo que evidencia que se está "ante un gran conjunto palaciego comparable a otras ciudades palatinas andalusíes".

Estos hallazgos se corresponden a elementos arquitectónicos de época islámica, y otros de carácter hidráulico como restos de canalizaciones, norias y acueductos, lo que supone que el edificio del Castillejo no está solo, sino que se encuentra en el centro de un amplio espacio urbanizado o palatizado, según informa el Ayuntamiento de Murcia en un comunicado.

ACTUACIONES DEL PROYECTO

Las actuaciones que debe contemplar el proyecto de obra son la intervención arqueológica prevista en las torres descubiertas tras las excavaciones del pasado verano, con el objetivo de asegurar su conservación y estabilidad, evitando su deterioro y permitiendo que sigan siendo estudiadas para poder ser visitadas en el futuro.

El proyecto contempla, además, actuaciones de limpieza, consolidación física y química, reintegración preventiva y protección de los suelos arqueológicos, todas ellas bajo criterios de mínima intervención, reversibilidad y respeto absoluto al original.

Asimismo, se emplearán materiales tradicionales de cal y áridos naturales, siguiendo los estándares internacionales de conservación del patrimonio.

Se analizará, igualmente, cómo se conservan las estructuras, qué daños presentan y qué factores están provocando su deterioro; se eliminará la suciedad, restos de plantas y tierra acumulada, siempre mediante métodos suaves y en seco, sin dañar los materiales originales; se retirarán los morteros antiguos que estén muy degradados o pulverizados y se recolocarán cuidadosamente las piedras que estén sueltas o en riesgo de desprenderse.

En materia de consolidación química, se aplicarán productos a base de cal (como el agua de cal) para fortalecer los muros y los morteros, respetando siempre su aspecto original y evitando el uso de materiales que alteren su color o textura; se rellenarán las zonas erosionadas o debilitadas, especialmente en esquinas y huecos grandes, con materiales compatibles y reversibles (es decir, que podrían retirarse sin dañar la estructura); y se aplicará un ligero patinado sobre las zonas restauradas para igualar el tono con el resto del muro, siempre tras realizar pruebas previas de color.

También se cubrirán las zonas excavadas con una lámina transpirable e impermeable, una capa de geotextil y unos 15 centímetros de tierra, para protegerlas de la humedad y la erosión.

La torre superior, de 33 m2, ha sido documentada, revelando muros de tapial de un metro de grosor, dos accesos y, por primera vez, un muro interior que divide el espacio en dos estancias con suelos de tierra apisonada y mortero de cal. Además, se ha consolidado un enlucido original de yeso en uno de sus vanos.

La torre inferior, desconocida hasta la fecha, ha sido parcialmente delimitada. Aunque su estado de conservación es más fragmentario, los arqueólogos confirman que formaba parte del mismo sistema defensivo.

Ambas torres están perfectamente alineadas entre sí y con la torre-mirador del Recinto Superior del Castillejo. Esta alineación sugiere que el camino actual de subida podría ser el acceso original islámico, "prácticamente fosilizado", tal y como ha determinado el informe realizado tras los trabajos de excavación, en donde se reconsidera la hipótesis del historiador González Simancas sobre la existencia de un gran puente levadizo que conectara estas estructuras.

Las torres, construidas con muros de tapial de cal y mampuestos y asentadas sobre el escarpe rocoso del cerro, presentan un delicado estado de conservación, por lo que se considera esencial su intervención para garantizar su estabilidad y evitar un mayor deterioro. Las medidas buscan estabilizar y retardar cualquier deterioro que se pudiera originar hasta el siguiente proceso de excavación.

Las obras estarán dirigidas por un restaurador especializado, bajo la supervisión del Centro Municipal de Arqueología y con la aprobación de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia.

Con este nuevo paso, el Ayuntamiento de Murcia reafirma su compromiso con la protección y puesta en valor del Sitio Histórico de Monteagudo-Cabezo de Torres, un enclave único que alberga más de un centenar de elementos patrimoniales, entre ellos los castillos, albercas y fortificaciones vinculadas al legado del Rey Lobo.

Fernández ha subrayado que "la intervención en las torres albarranas es esencial para garantizar la conservación de estas estructuras únicas, claves para comprender el sistema defensivo y palatino del Monteagudo medieval".