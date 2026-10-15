El Ayuntamiento de Murcia crea un grupo local para estudiar el Castillo de Monteagudo y su entorno patrimonial

Vvista aérea del recinto superior de El Castillejo de Monteagudo (Murcia), el antiguo palacio fortificado del rey Ibn Mardanís - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha constituido en Monteagudo un grupo local de trabajo vinculado al proyecto europeo MNEME, que incluye una experiencia piloto centrada en el conjunto patrimonial de las Fortalezas del Rey Lobo, formado por el Castillo de Monteagudo, el Castillejo y el Castillo de Larache.

El grupo reúne a representantes de entidades culturales, centros educativos, universidades, asociaciones, investigadores y técnicos relacionados con el patrimonio, con el objetivo de intercambiar información y aportar conocimientos sobre este entorno histórico, según ha informado el Consistorio.

La concejala de Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Murcia, Mercedes Bernabé, ha señalado que "la colaboración entre administraciones, comunidad educativa, especialistas y entidades sociales facilita el intercambio de información y experiencias en torno al patrimonio cultural".

Por su parte, el concejal de Pedanías, Marco Antonio Fernández, ha destacado que "Monteagudo reúne algunos de los elementos patrimoniales más significativos del municipio". Asimismo, ha indicado que la participación de estos colectivos permite incorporar distintas perspectivas y conocimientos sobre este entorno histórico.

Durante la sesión se presentó el alcance del proyecto y el papel que desempeñará Murcia en esta iniciativa europea, en la que participan 18 entidades de seis países.

El grupo local servirá como espacio de intercambio entre los distintos agentes relacionados con el patrimonio cultural y aportará conocimiento técnico, académico y social sobre los bienes objeto de estudio. La iniciativa contempla también el análisis y la organización de información patrimonial mediante herramientas digitales aplicadas a la documentación de bienes culturales.

El proyecto MNEME estará activo hasta 2028 y desarrollará experiencias piloto en distintas ciudades europeas, entre ellas Murcia. Además, colabora con ECHOES, una iniciativa financiada por el programa Horizonte Europa que desarrolla la Nube Europea Colaborativa del Patrimonio Cultural.