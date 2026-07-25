El Ayuntamiento de Murcia despliega un dispositivo especial de limpieza para las fiestas de verano en el municipio

Operarios limpieza - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha puesto en marcha un dispositivo especial de limpieza viaria y recogida de residuos para dar cobertura a las fiestas patronales de verano que se celebran en más de una veintena de barrios y pedanías del municipio.

La planificación, que comenzó a finales de junio y se prolongará hasta el mes de septiembre, adapta los medios humanos y materiales a las necesidades de cada celebración con el objetivo de que vecinos y visitantes puedan disfrutar de las fiestas en espacios limpios y en las mejores condiciones.

El operativo se organiza en tres fases. Antes del inicio de las fiestas, los equipos realizan inspecciones y actuaciones preventivas, como la limpieza de los espacios donde se desarrollarán los actos o la retirada de residuos y elementos que puedan afectar a la celebración.

Durante los días de mayor afluencia se refuerza el servicio con la instalación de contenedores provisionales para facilitar la recogida selectiva de residuos y de aseos portátiles ubicados en puntos estratégicos de los recintos festivos.

Una vez finalizados los actos, los equipos de limpieza intervienen de forma inmediata para retirar los residuos generados y acondicionar calles, plazas y espacios públicos, de forma que puedan recuperar su estado habitual en el menor tiempo posible.

El concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, ha destacado que quieren "que las fiestas puedan disfrutarse con normalidad sin que ello suponga un deterioro de nuestros espacios públicos. Para ello reforzamos los servicios de limpieza y recogida de residuos, adaptando el dispositivo a las necesidades de cada barrio y pedanía para que calles y plazas recuperen su estado habitual lo antes posible".

El calendario de actuaciones comenzó con las fiestas de San Juan Bautista en Alquerías y continuó con las celebraciones de San Pedro en La Ñora, Los Ramos, Espinardo y Llano de Brujas.

Durante el mes de julio el dispositivo presta servicio en las fiestas del Sagrado Corazón de Javalí Nuevo, la Virgen del Rosario de Sucina y la Virgen del Carmen en La Tercia, Beniaján, Avileses y el Barrio del Carmen, además de las celebraciones de El Esparragal, Sangonera la Verde y Rincón de Beniscornia.

En agosto, el operativo continuará en enclaves como Monteagudo, Cobatillas, La Raya o Sangonera la Seca, entre otros, antes de reforzarse nuevamente con motivo de la Feria de Murcia y la Romería de septiembre.

El Ayuntamiento de Murcia recuerda que la colaboración ciudadana resulta fundamental para mantener limpios los espacios públicos durante las fiestas e invita a vecinos y visitantes a hacer un uso responsable de papeleras y contenedores, respetando la Ordenanza Municipal de Limpieza Viaria para compatibilizar el disfrute de las celebraciones con el cuidado del entorno.