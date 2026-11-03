El Ayuntamiento de Murcia destina 28,2 millones en 2027 a planificación urbana, patrimonio, medio ambiente y vivienda - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Planificación Urbanística, Vivienda, Medio Ambiente y Huerta del Ayuntamiento de Murcia contará con un presupuesto de 28.199.361 euros para 2027, que contempla actuaciones como la revisión del Plan General de Ordenación, el desarrollo de Conexión Sur, la rehabilitación de edificios patrimoniales y la conservación de espacios naturales y de la Huerta.

El concejal del área, Antonio Navarro, ha presentado este presupuesto, que incluye una partida de 328.100 euros para avanzar en la revisión del Plan General Municipal de Ordenación, incluido el estudio hidrológico necesario para su desarrollo. El documento permitirá definir el modelo de crecimiento del municipio para las próximas décadas y abordar cuestiones como la vivienda, las infraestructuras, la movilidad, las zonas verdes y los equipamientos públicos, según ha informado el Consistorio.

Según ha explicado Navarro, actualmente se está redactando el documento de avance del nuevo planeamiento y desarrollando un proceso participativo para incorporar las propuestas de vecinos y colectivos.

Entre las actuaciones urbanísticas figura también el proyecto de Conexión Sur, que contará con una aportación municipal de dos millones de euros. La iniciativa pretende transformar los terrenos liberados por el soterramiento ferroviario, que ocupan más de 200.000 metros cuadrados, mediante la creación de zonas verdes, itinerarios ciclistas y espacios públicos que mejoren la conexión entre barrios.

En materia de recuperación patrimonial, el presupuesto incluye más de 430.000 euros para rehabilitar el Casino de Torreagüera, 500.000 euros para recuperar el Molino Armero de Cabezo de Torres y 100.000 euros para completar la financiación de las obras de la antigua fábrica de harinas La Innovadora, en el barrio de San Pío X.

La intervención en el Casino permitirá mejorar su accesibilidad y habilitar espacios expositivos, una sala multiusos y el futuro museo de la Semana Santa de la pedanía. En el caso del Molino Armero, el proyecto contempla recuperar su maquinaria histórica y sus fondos documentales, mientras que La Innovadora se acondicionará como espacio cultural y de encuentro vecinal.

Estas actuaciones se suman a los trabajos iniciados en otros enclaves municipales, como la Ermita del Salitre y Torre Falcón.

Por otra parte, el área destinará 1.295.905 euros a la conservación y mejora de los espacios naturales y de la infraestructura verde municipal. Entre las actuaciones previstas figura el mantenimiento del Meandro del Vivillo, un entorno de más de 32.000 metros cuadrados situado entre Rincón de Beniscornia y La Raya, que está siendo recuperado.

La partida también incluye trabajos de reforestación, mantenimiento de parques forestales, prevención de incendios, control de plagas, retirada y trituración de restos de poda agrícola y conservación de los centros de visitantes de Majal Blanco y Contraparada. Asimismo, se mantendrán las actuaciones para eliminar especies vegetales invasoras y los programas de sensibilización ambiental.

En el ámbito de la vivienda, el presupuesto reserva 710.495 euros para conservar y mejorar el parque residencial municipal, integrado por 1.082 viviendas, y continuar los programas de intervención comunitaria en los barrios de Espíritu Santo, La Paz y el Barrio del Infante.

Con estas cuentas, el área municipal concentra sus principales actuaciones en la planificación del crecimiento urbano, la regeneración de espacios públicos, la protección del patrimonio histórico, la conservación ambiental y el mantenimiento de las viviendas municipales.