El Ayuntamiento de Murcia destina 3,6 millones de euros a un nuevo Plan de Inversión en Pedanías - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia ha aprobado un nuevo Plan de Inversión en Pedanías de 3.587.450 euros. El plan, de carácter bianual, cuenta con un presupuesto autonómico de 2.750.000 euros a los que el Consistorio ha sumado 800.606 de recursos propios.

Este plan se divide en cuatro líneas de acción: seguridad vial y accesibilidad, zonas peatonales, espacios para el deporte y el estudio y zonas verdes, ha explicado la alcaldesa Rebeca Pérez, en una rueda de prensa tras la reunión de la Junta de Gobierno en la que ha desgranado las primeras actuaciones de su Equipo Municipal rodeada de todos los concejales. "Las pedanías son claves dentro de nuestro modelo de ciudad, tienen una prioridad absoluta", ha afirmado la regidora.

El concejal de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández, ha explicado que este plan permitirá realizar 36 actuaciones en pedanías. Además, ha indicado que esperan reducir el plazo de ejecución a "poco más de un año o año y medio" en lugar de dos.

Al apartado de seguridad vial, accesibilidad y calmado de tráfico se ha destinado 1,51 millones de euros para renovación de firmes deteriorados, mejora de caminos rurales y adecuación de calles principales para reforzar la seguridad vial y la conectividad territorial.

A renovación y ampliación de plazas y espacios peatonales se destinará 1.038.750 euros para construir nuevas aceras así como ampliación y reposiciones de itinerarios deteriorados. El programa incorpora 11 actuaciones de regeneración urbana orientadas a revitalizar espacios de convivencia vecinal y mejorar la imagen urbana de las pedanías.

Algunos de los proyectos previstos son la plaza de la Iglesia de Santa Cruz; la conexión peatonal entre La Cueva y Las Lumbreras en Monteagudo, y renovación de nuevas aceras en San Ginés.

Los 415.000 euros dedicados a proyectos para crear espacios para el deporte y el estudio se destinarán a la creación de equipamientos deportivos y de participación vecinal. En concreto, está prevista la construcción de Salas de Estudio 24 horas en La Ñora y Lobosillo y de vestuarios en el campo de fútbol de Los Garres.

Por último, en el caso de los proyectos destinado a la mejora de zonas verdes, jardines y creación espacios saludables, a donde se destinarán 619.100 euros, se incluye el jardín de El Regueiro en La Alberca, una nueva zona de calistenia y gerontogimnasia en Los Dolores, y una nueva zona de juegos infantiles en Puebla de Soto.

EL PLAN EXTRAORDINARIO DE INVERSIONES EN PEDANÍAS

Este paquete inversor viene a sumarse al Plan Extraordinario de Inversiones en Pedanías (PEIP) del Ayuntamiento de Murcia, dotado con 12.000.000 euros.

A través del PEIP se están desarrollando proyectos transversales en cerca de 30 pedanías destinados a mejorar infraestructuras esenciales y espacios de uso ciudadano, entre los que destacan la renovación de cubiertas en colegios y pistas deportivas, la reforma y creación de centros municipales, la habilitación de nuevas salas de estudio y actuaciones de pavimentación y mejora urbana en distintas pedanías, así como proyectos transformadores como la Biblioteca de El Palmar.

PARTIDAS DE INVERSIÓN GESTIONADAS POR LAS JUNTAS MUNICIPALES

El conjunto de las juntas municipales cuenta actualmente con 3.500.000 euros en sus partidas presupuestarias para llevar a cabo pequeñas inversiones. Estos proyectos son solicitados y gestionados directamente por cada una de las pedanías.

En el mes de junio esta cantidad se verá incrementada con una nueva inyección de 2.750.000 euros, ascendiendo la cantidad total a más de 6.000.000 de euros.

Con esta asignación, las juntas podrán llevar a cabo más de 500 actuaciones, de menor cuantía económica pero que de gran impacto en la pedanía, dando respuesta ágil a las necesidades de sus vecinos.