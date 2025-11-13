Ayuntamiento Murcia destina para el próximo año más de 11,5 millones en infraestructuras educativas

La concejal de Educación y Atención a la Ciudadanía de Murcia, Belén López - AYUNTAMIENTO MURCIA

La concejal de Educación y Atención a la Ciudadanía, Belén López, ha presentado las cuentas de su departamento para el próximo ejercicio, que ascienden a 11.554.041 millones de euros destinados a seguir impulsando infraestructuras educativas y proyectos que fomenten la igualdad de oportunidades en el municipio.

En esta presentación, López también ha destacado otros proyectos importantes para dar respuesta a las demandas de los ciudadanos como es la ampliación del Plan Sombra, dando respuesta al 100% de los centros educativos con necesidades de sombrajes; el inicio de otro Plan Sombra específico para las Escuelas Infantiles; obras de mejora en los centros educativos priorizando la desestacionalización para un óptimo mantenimiento los doce meses del año, y la actualización de equipamientos clave como son las bibliotecas.

Tres nuevas Salas de Estudios 24h abrirán sus puertas en Barrio del Progreso, La Arboleja y Corvera, que contarán con una inversión de 465.865 euros.

Uno de los proyectos destacados dentro de los presupuestos para 2026 es la incorporación a la red municipal de tres nuevas Salas de Estudio previstas en Barrio del Progreso, La Arboleja y Corvera.

López ha anunciado que estos nuevos espacios sumarán 300 plazas más, pasando de 21 a 24 salas destinadas al estudio y la formación, alcanzado así un total de 1.302 plazas en todo el municipio.

La concejal de Educación y Atención a la Ciudadanía ha resaltado que "con estas nuevas salas, presupuestadas en 465.865 euros, se amplía la red de salas en barrios estratégicos, acercando los recursos a más ciudadanos; se apuesta por la conciliación y la igualdad de oportunidades, siendo el acceso gratuito para mayores de 16 años en estas Salas de Estudio que abren las 24 horas los 365 días del año y que en 2024 acogieron más de 230.000 usuarios". La modernización de equipamientos incluye como novedad la instalación de Cabinas Individuales insonorizadas en las Salas de Estudio

Otra de las de las novedades para el próximo año 2026 es la instalación de cabinas individuales insonorizadas en las Salas de Estudio municipales, favoreciendo la concentración, la comodidad y la privacidad.

López ha recordado que "de los 15.000 usuarios de media de estos espacios municipales al mes, un elevado porcentaje son opositores que tienen que preparar sus exámenes de forma oral, por lo que estas nuevas cabinas suponen un avance para todas estas personas sin tener que renunciar a estudiar fuera de casa".

La instalación de estas cabinas se realizará de forma escalonada, con la previsión de iniciarse en las salas de mayor afluencia como es el caso de Ronda Sur (232 puestos).

Mejorar y ofrecer un mejor servicio en las siete Escuelas Infantiles Municipales es uno de los principales objetivos de la concejalía de Educación y Atención a la Ciudadanía, destinando para ello 890.357euro.

Otro de los proyectos novedosos es el impulso del Plan Sombra en las 7 Escuelas Infantiles Municipales con una previsión inicial de instalar toldos en más de un 50 por ciento de ellas.

El objetivo es comenzar por aquellas escuelas infantiles municipales más necesitadas de sombraje, optimizando el uso de estos espacios al aire libre y dotando a los más de 500 alumnos de 0 a 3 años de unas instalaciones más adecuadas.

Además, se va a destinar una importante inversión para la mejora de las Escuelas Infantiles Municipales, con el objetivo de ofrecer espacios más modernos, seguros y adaptados a las necesidades del alumnado más pequeño.

Se contempla también la construcción de un Aula de Psicomotricidad en la Escuela Infantil La Paz, fomentando en edades tempranas el desarrollo integral del alumnado en un entorno lúdico, reforzando además la atención educativa y la inclusión; la instalación de un ascensor en la sede actual que acoge la Escuela Infantil de San Roque en El Palmar, garantizando su accesibilidad; y un cambio de la cubierta de la Escuela Infantil El Lugarico para eliminar filtraciones y humedades, mejorando las condiciones de seguridad y bienestar de los alumnos.

Con estas inversiones, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con la educación infantil pública de calidad, garantizando infraestructuras adecuadas, seguras y pensadas para el desarrollo integral de los más pequeños.

Con el objetivo de mejorar las condiciones de protección frente al sol y altas temperaturas en los patios de los Centros Educativos, se va a culminar el Plan Sombra alcanzado el cien por cien de los CEIP del municipio con necesidades de sombraje que supone alcanzar el centenar de CEIP, de los 116 centros existentes.

Para esta última fase, que sumarían por tanto nuevos toldos a los 43 instalados este verano y los 31 en licitación, se va a dotar un presupuesto de 205.000 euros.

Esta cantidad está incluida en el montante total destinado al servicio de Educación cifrado en 9.342.504 euros, destinados al mantenimiento y obras de mejora en los colegios que se centrarán en los próximos meses en la adecuación de aseos, reparación de cubiertas y mejora de pistas deportivas, cumpliendo con el objetivo de desestacionalizar aquellas obras que no impiden el normal desarrollo de la actividad lectiva, y asegurando así unas óptimas instalaciones.

Uno de los compromisos es ofrecer un servicio de atención al ciudadano más ágil y cercano. La modernización del Servicio de Información y Registro del Consistorio se va a centrar en optimizar esta prestación integrando los canales telefónicos y telemáticos ofreciendo una Administración Municipal digital, integral y disponible 24/7/365.

Para ello se le va a dotar de un total de 819.290 euros, destinados principalmente a consolidar este servicio y garantizar que cualquier persona pueda comunicarse con la Administración -independientemente de su ubicación, idioma, cultura o capacidades- y obtener respuesta efectiva a sus necesidades o trámites en cualquier momento.