El Ayuntamiento de Murcia ejecuta ya el 85% de su plan de obras en colegios antes de la vuelta al curso - MURCIA

MURCIA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha ejecutado ya el 85% del Plan de Actuaciones en Colegios Públicos 2025-2026, que contempla 61 intervenciones en 49 centros educativos del municipio y una inversión de más de 1,4 millones de euros, con el objetivo de completar las obras antes del inicio del curso escolar 2026-2027.

Del total de centros incluidos en el plan, 37 se encuentran en pedanías y 12 en el casco urbano, mientras que las actuaciones benefician a cerca de 17.000 alumnos, según ha informado el Ayuntamiento de Murcia.

La mayor partida del programa, superior al medio millón de euros, se destina a la instalación de nuevas zonas de sombra para hacer frente a las altas temperaturas. Estas actuaciones suman más de 5.000 metros cuadrados y benefician a más de 12.000 escolares de una treintena de centros.

Hasta el momento se han instalado 13 toldos guía correderos y, una vez finalizadas las cimentaciones, ha comenzado el montaje de los toldos vela. Además, a finales de julio se adjudicaron otras 40 instalaciones de sombra en 12 colegios, cuya ejecución está prevista para otoño.

El plan contempla también la reforma integral de los aseos de varios centros, con la creación de siete baños accesibles para personas con movilidad reducida, así como la renovación de pistas deportivas en los CEIP Ángel Zapata de Torreagüera, Francisco Salzillo de Los Ramos, Maestro José Castaño, San Andrés, Cierva Peñafiel y Nuestra Señora de la Paz. Próximamente se actuará también en el CEIP Cristo de la Expiración de Santa Cruz.

Asimismo, se han programado reparaciones de cubiertas en los CEIP Nuestra Señora de los Ángeles de Rincón de Seca y Antonio Díaz de Los Garres, la adecuación de la fachada del CEIP Isabel Bellvís de Corvera y mejoras en aulas, accesos y aseos de otros centros educativos.

La diferencia entre el presupuesto previsto y el importe final de adjudicación de las obras ha permitido incorporar además una actuación de mejora en los patios del CEIP Nuestra Señora de la Paz, con una inversión adicional de cerca de 38.000 euros.

La concejal de Educación, Belén López, ha señalado que el Ayuntamiento afronta "la recta final del plan con el 85% ejecutado" y trabajando para que los centros estén "a punto en septiembre".