Ayuntamiento Murcia implantará el contenedor marrón, de recogida separada de residuos orgánicos, en varios barrios

La portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia, Rebeca Pérez, junto al edil José Guillén, informa de la implantación progresiva del contenedor marrón, de recogida separada de residuos orgánicos, en varios barrios - EUROPA PRESS

MURCIA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El quinto contenedor, de color marrón, destinado a la recogida separada de residuos orgánicos, se implantará de manera progresiva y con carácter definitivo, en las próximas semanas, en varios barrios del municipio. Con una capacidad de 2.200 litros, permitirá dar un paso más en la recogida selectiva, completando el sistema de separación de residuos.

Así lo ha anunciado este viernes en la rueda de prensa de la Junta de Gobierno la vicealcaldesa y concejal de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez, que ha dado cuenta que esta primera fase de implantación se desarrollará en los barrios de La Flota, Vistalegre e Infante Juan Manuel, seleccionados por su trayectoria y experiencia en participación vecinal y compromiso ambiental. En este momento, ha señalado, el Ayuntamiento tiene disponibles 1.300 contenedores.

Para ello, el Consistorio ha puesto en marcha la campaña informativa para la llegada de este quinto contenedor, que busca preparar a la población para su uso correcto.

Así, ha comenzado con una fase previa de sensibilización e información ciudadana en diferentes ubicaciones seleccionadas, para proceder a la instalación progresiva de los contenedores en las próximas semanas, asegurando que los vecinos están plenamente informados y preparados para su uso.

La Flota ya fue escenario en 2019 de la experiencia piloto del proyecto europeo Valuewaste; Vistalegre se suma por su cercanía territorial y coherencia con la extensión de la campaña; y el Infante Juan Manuel destaca por haber sido pionero en la implantación del contenedor amarillo en el año 2000.

Durante la campaña, agentes medioambientales informarán directamente a los vecinos en colegios, institutos, centros sociales, juntas municipales y otros espacios comunitarios, además de ubicarse en zonas de alta afluencia como accesos a centros de salud, supermercados y EcoPuntos semanales.

También se resolverán dudas, se entregarán folletos y bolsas reutilizables y, además, los ciudadanos disponen de la web 'www.murciasumauno.es', donde encontrarán consejos claros y prácticos sobre el quinto contenedor marrón.

Esta actuación se completará con nuevas acciones de concienciación y sensibilización que permitirán implantar de manera secuenciada el quinto contenedor en todo el municipio.

BENEFICIOS DEL CONTENEDOR MARRÓN

El contenedor marrón, con tapa de este color y una capacidad de 2.200 litros, permitirá dar un paso más en la recogida selectiva, completando el sistema de separación de residuos y facilitando el cumplimiento de los objetivos marcados por la legislación estatal y europea.

Además, su implantación trae consigo numerosos beneficios como la reducción de residuos que acaban en vertederos, la disminución de emisiones contaminantes y la producción de compost natural para suelos agrícolas.

De igual manera, este sistema permite generar energía renovable a partir del biogás, mejora la limpieza y la gestión urbana y contribuye a la creación de empleo sostenible vinculado a la economía circular.

Asimismo, el quinto contenedor marrón está destinado a los residuos orgánicos de origen doméstico, por lo que se deben depositar restos de fruta y verdura, restos de comida cocinada, cáscaras de huevo, de marisco y de frutos secos, así como posos de café e infusiones, tapones de corcho, cerillas y serrín.

Por el contrario, existen residuos que no deben depositarse en el contenedor marrón, como pañales, compresas, toallitas húmedas, colillas, polvo de barrer, tierra y barro, que deben ir al contenedor de tapa gris. Tampoco se deben arrojar excrementos de animales, arena de gato, pelo o papel de cocina y servilletas sucias, ni otros residuos no reciclables.

Los residuos orgánicos recogidos serán tratados en el Complejo Medioambiental de Cañada Hermosa, gestionado por la empresa concesionaria PreZero, donde se transformarán en compost de alta calidad, cerrando así el ciclo de los alimentos y contribuyendo a la mejora del entorno natural.

La iniciativa cuenta con financiación de los fondos europeos Next Generation, con una inversión superior al millón de euros, reforzando el compromiso de Murcia con la economía circular y con la construcción de una ciudad más limpia, consciente y respetuosa con el medioambiente.