El Ayuntamiento de Murcia impulsa la Carrera Solidaria CorriendoConASSIDO el próximo 15 de marzo

Presentación de la décimo cuarta edición de la Carrera Solidaria #CorriendoConASSIDO

MURCIA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia, a través de la Concejalía de Mujer, Políticas de Conciliación, Mayores y Discapacidad, que dirige Ascensión Carreño, ha presentado la décimo cuarta edición de la Carrera Solidaria #CorriendoConASSIDO, que se celebrará el próximo 15 de marzo, a las 9.30 horas, en el Paseo del Malecón.

El acto de presentación ha contado con la asistencia de las concejala del ramo, Ascensión Carreño, y de la de Bienestar Social, Familia y Salud, Pilar Torres, junto a la directora general de Personas con Discapacidad, Miriam Pérez, el presidente de ASSIDO, Víctor Martínez, y otros miembros de la Corporación.

La prueba se enmarca en la conmemoración del Día Mundial del Síndrome de Down, una fecha clave para visibilizar los derechos, las capacidades y las aportaciones de las personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales, según ha informado el Ayuntamiento.

Tras trece ediciones anteriores, la carrera se ha convertido en una de las principales acciones de sensibilización e inclusión que promueve la entidad, combinando deporte, convivencia y compromiso social.

Durante su intervención, Carreño ha destacado que "el Ayuntamiento de Murcia respalda firmemente aquellas iniciativas que promueven la igualdad real y la participación activa de todas las personas. Esta carrera es un ejemplo de cómo el deporte puede unir a la ciudad en torno a valores como la inclusión, el respeto y la solidaridad".

Carreño ha añadido que "#CorriendoConASSIDO es una cita que refleja el espíritu de una Murcia comprometida con la diversidad y con el reconocimiento de las capacidades de cada persona. Nuestro objetivo es seguir avanzando hacia una ciudad accesible y abierta, donde nadie quede atrás".

Por su parte, Torres ha subrayado que "ASSIDO desempeña una labor esencial en el acompañamiento a las personas con discapacidad intelectual y sus familias, y eventos como este permiten visibilizar ese trabajo y reforzar el apoyo social".

Asimismo, ha señalado que "la práctica deportiva favorece la salud, la autonomía y la integración, y constituye una herramienta fundamental para el bienestar y la cohesión social".

Los fondos recaudados se destinarán al desarrollo de los proyectos deportivos del Club Deportivo ASSIDO, integrado por más de 140 deportistas que participan en competiciones regionales, nacionales e internacionales en disciplinas como fútbol sala, baloncesto, natación, tenis, pádel, golf, petanca o nordic walking, entre otras.

La jornada contará con distintas modalidades de participación, entre ellas carrera competitiva, marcha familiar inclusiva, dorsal 0 para quienes deseen colaborar sin asistir, voluntariado y opciones de patrocinio y colaboración empresarial.

Las inscripciones pueden formalizarse a través de la web de la Federación Murciana de Atletismo, en 'famu.es', en la página web de ASSIDO y en la sede de la entidad en Plaza Bohemia.