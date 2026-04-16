El Ayuntamiento de Murcia impulsa las 'Cenas Clandestinas' como experiencia gastronómica innovadora

Presentación de las 'Cenas Clandestinas', una propuesta gastronómica enmarcada en la campaña 'Murcia, desde su sabor' - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia, a través de la Concejalía de Turismo, Comercio y Consumo, ha presentado las 'Cenas Clandestinas', una propuesta gastronómica enmarcada en la campaña 'Murcia, desde su sabor'.

La iniciativa consiste en una serie de encuentros culinarios de formato exclusivo y limitado que se desarrollarán en un enclave emblemático de la ciudad, la puerta del Teatro Romea.

El concejal Jesús Pacheco ha destacado que el objetivo es posicionar a Murcia como destino de referencia mediante experiencias que combinan tradición e innovación en espacios singulares.

Las cenas contarán con el chef Juan Guillamón (Restaurante Almo, una Estrella Michelin) como anfitrión, quien elaborará menús a "cuatro manos" junto a otros cocineros locales como Pedro, del Restaurante Tándem, y Miguel, de Por Herencia.

La propuesta se basa en el producto de proximidad y contará con el maridaje de Estrella de Levante y vinos de De Nariz.

El acceso a estas experiencias, de plazas limitadas, se realizará mediante sorteo a través de las redes sociales para fomentar la interacción con la campaña y reforzar la imagen de Murcia como un destino turístico dinámico y creativo.

En palabras de Pacheco, "este tipo de acciones nos permiten conectar con nuevos públicos, generar contenido atractivo y proyectar una imagen moderna e innovadora de Murcia, alineada con las tendencias actuales del turismo gastronómico".