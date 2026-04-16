El Ayuntamiento de Murcia impulsa las 'Cenas Clandestinas' como experiencia gastronómica innovadora

Presentación de las 'Cenas Clandestinas', una propuesta gastronómica enmarcada en la campaña 'Murcia, desde su sabor'
Presentación de las 'Cenas Clandestinas', una propuesta gastronómica enmarcada en la campaña 'Murcia, desde su sabor' - AYUNTAMIENTO DE MURCIA
Europa Press Murcia
Publicado: jueves, 16 abril 2026 13:22
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MURCIA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia, a través de la Concejalía de Turismo, Comercio y Consumo, ha presentado las 'Cenas Clandestinas', una propuesta gastronómica enmarcada en la campaña 'Murcia, desde su sabor'.

La iniciativa consiste en una serie de encuentros culinarios de formato exclusivo y limitado que se desarrollarán en un enclave emblemático de la ciudad, la puerta del Teatro Romea.

El concejal Jesús Pacheco ha destacado que el objetivo es posicionar a Murcia como destino de referencia mediante experiencias que combinan tradición e innovación en espacios singulares.

Las cenas contarán con el chef Juan Guillamón (Restaurante Almo, una Estrella Michelin) como anfitrión, quien elaborará menús a "cuatro manos" junto a otros cocineros locales como Pedro, del Restaurante Tándem, y Miguel, de Por Herencia.

La propuesta se basa en el producto de proximidad y contará con el maridaje de Estrella de Levante y vinos de De Nariz.

El acceso a estas experiencias, de plazas limitadas, se realizará mediante sorteo a través de las redes sociales para fomentar la interacción con la campaña y reforzar la imagen de Murcia como un destino turístico dinámico y creativo.

En palabras de Pacheco, "este tipo de acciones nos permiten conectar con nuevos públicos, generar contenido atractivo y proyectar una imagen moderna e innovadora de Murcia, alineada con las tendencias actuales del turismo gastronómico".

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