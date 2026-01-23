El Ayuntamiento de Murcia impulsa la modernización del estadio 'Enrique Roca' con nuevas mejoras en la 'Zona Experience'

El concejal de Deportes, Miguel Ángel Noguera, en una rueda de prensa tras la Junta de Gobierno - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia ha aprobado este viernes, a propuesta de la Concejalía de Deportes, dar conformidad a la memoria técnica valorada correspondiente al proyecto de mejora de aseos y accesibilidad, así como a la instalación de nuevos asientos en la nueva 'Zona Experience' del Real Murcia, ubicada en el estadio 'Enrique Roca Nueva Condomina'.

Esta actuación, que realizará el Real Murcia, se enmarca en el proceso de modernización progresiva del estadio, orientado a mejorar la experiencia del aficionado, adaptar las instalaciones a los estándares actuales de accesibilidad y confort y reforzar la oferta de espacios de hospitalidad vinculados al club deportivo.

En una rueda de prensa tras la reunión de la Junta de Gobierno, el concejal de Deportes, Miguel Ángel Noguera, ha señalado que "esta intervención responde a la necesidad de seguir adecuando el estadio 'Enrique Roca' a criterios de accesibilidad universal, comodidad y calidad en los servicios, reforzando la experiencia de los aficionados que acuden a los partidos del Real Murcia".

Asimismo, ha destacado que estas mejoras "permiten optimizar un espacio estratégico del estadio y ofrecer mayores prestaciones tanto a los seguidores como a patrocinadores y empresas".

La nueva 'Zona Experience', también conocida como 'Fan Box', es un espacio VIP situado en la antigua zona de grada lateral, concebido para ofrecer una experiencia diferencial a escasos metros del terreno de juego.

El proyecto aprobado contempla la instalación de dos filas de asientos bajo la grada y colindantes con el fondo sur, con una capacidad aproximada para 200 personas, permitiendo el seguimiento del encuentro tanto sentado, como de pie.

Además, se habilitará una sala VIP con servicios de catering y zonas exclusivas, reforzando la oferta de hospitalidad del estadio junto a iniciativas como el 'Tour Experience' y los futuros palcos privados.

El edil ha explicado que estas actuaciones se suman a un conjunto de mejoras ya ejecutadas o en desarrollo en el estadio, fruto de la colaboración entre el Ayuntamiento y el Real Murcia. Entre ellas ha destacado la renovación integral del sistema de iluminación con tecnología LED de última generación, que permite alcanzar niveles superiores a 2.000 lux, mejora la visibilidad en competición y reduce el consumo energético.

Otras acciones han consistido en la instalación de dos videomarcadores LED de gran formato, que sustituyen a los anteriores y mejoran la experiencia visual de los espectadores y las posibilidades de comunicación y patrocinio, y la reforma y ampliación de la tienda oficial del Real Murcia, que ha duplicado su superficie, modernizado su imagen y mejorado la atención al público.

Del mismo modo, se han llevado a cabo actuaciones de mejora en accesos, vestuarios y entorno del estadio, así como intervenciones artísticas en los aledaños, que contribuyen a la integración urbana y a la puesta en valor del recinto deportivo.