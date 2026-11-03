El Ayuntamiento de Murcia impulsa nuevas Salas de Estudio 24 horas y más espacios de sombra en colegios

La concejala de Educación y Atención a la Ciudadanía, Belén López, en la presentación de los presupuestos - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los presupuestos de la Concejalía de Educación y Atención a la Ciudadanía del Ayuntamiento de Murcia para 2027, dotados con 11.115.175 euros, permitirán, entre otras actuaciones, crear cuatro nuevas Salas de Estudio 24 horas, la extensión de nuevas zonas de sombra en centros educativos y la dotación de más cabinas insonorizadas para estudiar en pedanías.

La edil del área, Belén López, ha presentado las cuentas para el próximo año de las que ha destacado "la prioridad de su departamento por seguir acercando recursos y servicios de calidad a los vecinos, mediante la mejora y mantenimiento de los colegios públicos, las escuelas infantiles municipales y las bibliotecas, así como la atención al ciudadano tanto de forma presencial como telemática", según han informado desde el Consistorio.

LA EDUCACIÓN CONCENTRA MÁS DEL 83% DE LOS RECURSOS DE LA CONCEJALÍA

El área de Educación representa más del 83% del presupuesto total, para asegurar el correcto funcionamiento de los 116 colegios públicos del municipio, y mantener los servicios esenciales que hacen posible su actividad diaria como es el servicio de limpieza, garantizando su mantenimiento en óptimas condiciones de higiene, seguridad y salubridad.

También se consolida la programación educativa anual dirigida a alumnos desde los 3 hasta los 16 años, y en la que se incluyen iniciativas consolidadas en ámbitos como la Educación vial; Educación ambiental; Igualdad; Participación ciudadana; Patrimonio y cultura; Prevención y sensibilización, y otras Actividades complementarias de apoyo al currículo escolar, que cada año diseña la concejalía para la comunidad educativa.

EL PLAN SOMBRA SE ADAPTA A LAS NUEVAS NECESIDADES DE LOS CENTROS

Otra de las novedades de los presupuestos de 2027 es que darán continuidad al Plan Sombra instalando sombrajes en colegios de barrios y pedanías que han incrementado el número de alumnos por las nuevas aulas de 2 años, y han experimentado cambios en la distribución de sus patios.

Algunos de esos colegios son el CEIP García Medel en Era Alta; el CEIP Francisco Cobacho de Algezares, y el CEIP Mariano Aroca en barrio del Infante, donde se instalarán nuevas zonas de sombra adaptadas a las características de cada espacio.

El objetivo es seguir mejorando los espacios que utilizan diariamente los alumnos, favoreciendo su bienestar y creando entornos más confortables para el aprendizaje, el juego y la convivencia.

INVERSIONES PARA SEGUIR MEJORANDO LOS ESPACIOS EDUCATIVOS

La Concejalía de Educación y Atención a la Ciudadanía tiene también previsto en 2027 ejecutar obras de mejora y mantenimiento tanto en colegios públicos, como en las 7 Escuelas Infantiles Municipales, beneficiando a cerca de 27.000 alumnos de Infantil y Primaria, y a 500 menores de 3 meses a dos años.

El objetivo es priorizar las actuaciones dirigidas a dotar de espacios renovados como son los aseos escolares; reparación y modernización de pistas deportivas; actuaciones de conservación y mantenimiento de edificios; mejora de espacios exteriores y zonas comunes, y adecuación de instalaciones para incrementar la seguridad y funcionalidad de los centros.

En las Escuelas Infantiles Municipales se van a crear nuevos espacios de juegos infantiles y nuevas zonas de sombra, además de un Aula de Psicomotricidad en la Escuela Infantil Municipal La Paz, un espacio pensado para favorecer el desarrollo motor, cognitivo y social de los menores a través de actividades adaptadas a cada etapa educativa, dotada con colchonetas, cuerdas, aros, espejos, y material sensorial y de estimulación. También está previsto un ascensor en la Escuela Infantil de San Roque, en El Palmar, invirtiendo en accesibilidad.

MÁS SALAS DE ESTUDIO Y CABINAS INSONORIZADAS

La ampliación de la Red Municipal de Salas de Estudio 24 horas será una de las principales actuaciones impulsadas por la Concejalía durante 2027, para dar respuesta al creciente número de usuarios que utilizan estos espacios para preparar exámenes, oposiciones y otras actividades formativas.

En este sentido, está prevista la puesta en marcha de cuatro nuevas salas de estudio en Barrio de El Progreso, Corvera, La Arboleja y Churra, que se sumana las 21 que hay en la actualidad en el municipio, así como la ampliación de la sala de estudio de Aljucer para incrementar su capacidad y atender a un mayor número de usuarios.

Las cabinas de estudio insonorizadas, que permiten preparar exámenes orales, también van a llegar a las Salas de Zarandona, El Raal y El Esparragal, sumándose a las que en la actualidad están en uso en Ronda Sur y Beniaján. Estas cabinas acústicas, de altas prestaciones, permitirán mejorar las condiciones de concentración, el estudio individual intensivo y la preparación de oposiciones, permitiendo a los usuarios repasar en voz alta y cantar temas en estos espacios, sin generar molestias al resto de estudiantes.

Estas actuaciones permiten seguir acercando unos espacios de estudio modernos, accesibles y equipados a barrios y pedanías, ampliando la red municipal y facilitando a estudiantes y opositores recursos próximos a sus lugares de residencia.

BIBLIOTECAS Y ESPACIOS DE APRENDIZAJE PARA TODAS LAS EDADES

La Red Municipal de Bibliotecas mantiene su actividad y programación para seguir ofreciendo espacios de lectura, formación y acceso a la cultura a usuarios de todas las edades.

Entre las iniciativas que se consolidan durante 2027 figuran las actividades de animación a la lectura, los clubes de lectura, las presentaciones de libros, los encuentros con autores, los talleres culturales y educativos, las actividades familiares y la programación especial vinculada al Día del Libro y otras efemérides culturales.

UNA ATENCIÓN CERCANA Y ACCESIBLE A LOS CIUDADANOS

El Servicio de Atención a la Ciudadanía sigue garantizando una atención cercana, accesible y eficaz a los ciudadanos a través de los diferentes canales como la Atención telefónica en el 010 y 900 222 900.

El presupuesto también seguirá impulsando los canales digitales y telemáticos, incluyendo la web municipal, las redes sociales, la aplicación Tu Murcia, el chatbot conversacional y el agente virtual basado en inteligencia artificial generativa.

Además, se mantendrán los servicios de atención inclusiva para personas con necesidades especiales, así como el servicio de interpretación de idiomas para facilitar la comunicación con ciudadanos de otros países.

CONSOLIDACIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES

La concejal de Educación y Atención a la Ciudadanía, Belén López, ha destacado que "este presupuesto permite consolidar servicios que son fundamentales para los ciudadanos, al tiempo que seguimos ampliando recursos muy demandados como las salas de estudio en barrios y pedanías".

"Continuamos reforzando el mantenimiento y la mejora de los espacios educativos, ampliando oportunidades para el aprendizaje y garantizando una atención cercana y accesible a los ciudadanos, con servicios cada vez más adaptados a sus necesidades", ha concluido la edil.