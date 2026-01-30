Ayuntamiento Murcia impulsa la recuperación del Molino Armero para su protección como símbolo de la Huerta

La vicealcaldesa y portavoz del Equipo de Gobierno, Rebeca Pérez, en rueda de prensa junto con los ediles Pilar Torres y Marco Antonio Fernández - EUROPA PRESS

MURCIA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia avanza en el proyecto de recuperación integral del Molino Armero, en la pedanía de Cabezo de Torres, después de que la Comunidad Autónoma haya iniciado el procedimiento para su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC), bajo la figura de Lugar de Interés Etnográfico, a petición expresa del Consistorio.

Tras la solicitud presentada por el Consistorio el pasado 27 de mayo de 2025, la Dirección General de Patrimonio Cultural ha incoado el procedimiento administrativo para la protección del Molino Armero, la balsa islámica y un tramo de la acequia de Churra la Vieja, reconociendo así el alto valor arquitectónico, histórico y etnográfico de este conjunto patrimonial, que forma parte del Sitio Histórico Monteagudo-Cabezo de Torres, declarado BIC, e integrado en el proyecto estratégico municipal Fortalezas del Rey Lobo.

En la solicitud inicial del Ayuntamiento se destaca que el molino conserva prácticamente intacta su maquinaria, edificios anexos, el cauce de la acequia y los muros de una gran alberca de origen medieval, convirtiéndolo en un modelo paradigmático de molino hidráulico de pimentón de la Huerta de Murcia.

Con la incoación del expediente, desde el Consistorio se da continuidad a la redacción del proyecto de rehabilitación integral del inmueble que había quedado suspendida con el inicio del proceso de petición de BIC.

El edil ha recordado, además, que por su importante valor ya cuenta con la máxima categoría de protección municipal, al estar catalogado en el Plan General de Ordenación Urbana de Murcia con grado de protección 1, lo que subraya su carácter singular y su relevancia dentro del patrimonio histórico e industrial de la Huerta de Murcia.

La actuación permitirá recuperar un conjunto de cerca de 1.600 m2 distribuidos en semisótano, planta baja y planta piso para destinar el edificio a usos múltiples culturales, garantizando el cumplimiento de todas las exigencias de seguridad, accesibilidad y conservación patrimonial, y respetando los sistemas constructivos tradicionales y la imagen exterior original.

El Molino Armero, uno de los últimos molinos de pimentón que ha estado en funcionamiento en la Región de Murcia, es un ejemplo singular del pasado industrial ligado a la red histórica de riego de la Huerta.

Con esta iniciativa, enmarcada dentro del proyecto de ciudad del alcalde Ballesta, el Consistorio refuerza su compromiso con la protección y puesta en valor del patrimonio histórico, industrial y etnográfico de la Huerta, integrando la recuperación del Molino Armero en una estrategia más amplia de conservación y difusión de los enclaves que conforman el proyecto Fortalezas del Rey Lobo, como elementos clave del paisaje cultural y de la identidad del municipio.

Construido sobre los restos de un antiguo molino de los siglos XVII y XVIII y activo hasta finales del siglo XX, el inmueble fue adquirido por el Ayuntamiento en 2020 junto con un importante conjunto de patrimonio mueble etnográfico vinculado a la producción y envasado del pimentón.

En esta adquisición se incluye el mobiliario, documentos, envases de los productos, fotografías de época, maquinaria como balanzas, facturas, máquinas de escribir, maletín de viajante, sacos, lavaderos, tinajas, prensa y otros elementos de la época, considerados patrimonio mueble etnográfico inmaterial asociados a la producción y envasado del pimentón en la Huerta de Murcia.

Ubicado en la calle Mayor, número 26, de Cabezo de Torres, el antiguo molino Armero, que data del siglo XVII, estuvo dedicado a la fabricación de pimentón durante siglos y cesó su actividad hace cerca de 20 años.

Es uno de los últimos molinos de agua que ha estado en funcionamiento y aprovechaba el cauce de la acequia de Churra la Vieja para mover sus muelas. El inmueble destaca por ser un elemento singular y una de las construcciones hidráulicas más características de la Huerta de Murcia.