El Ayuntamiento de Murcia inicia la rehabilitación de Torre Falcón con una inversión de 737.799 euros - AYUNTAMIENTO MURCIA

MURCIA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha iniciado las obras de rehabilitación integral de Torre Falcón, una casa torre del siglo XVIII situada en Espinardo, con una inversión municipal de 737.799,98 euros y un plazo de ejecución de 15 meses, según ha informado el Consistorio.

La alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, ha supervisado el inicio de los trabajos y ha señalado que "la recuperación del patrimonio es una inversión en identidad, cultura y calidad de vida". En este sentido, ha explicado que el objetivo es que estos espacios "vuelvan a formar parte del día a día de los murcianos", preservando su historia y generando nuevos espacios de encuentro y actividad.

La intervención se desarrolla sobre una superficie construida de más de 426 metros cuadrados, que incluye la casa torre, un edificio anexo y un patio central. Los trabajos contemplan la consolidación de la estructura, el refuerzo de los forjados y la sustitución de la cubierta, con la reutilización, siempre que sea posible, de las tejas y pavimentos originales.

Asimismo, se conservarán los principales elementos arquitectónicos del inmueble y se renovarán sus instalaciones para adaptarlo a su futuro uso público. Los espacios interiores se mantendrán diáfanos para facilitar la celebración de actividades sociales, culturales y educativas.

El proyecto incorpora también medidas destinadas a mejorar la eficiencia energética, como sistemas de climatización de alta eficiencia, un sistema natural de fitodepuración para el saneamiento y un pozo canadiense que aprovechará la temperatura del terreno para contribuir a la climatización del edificio.

PATRIMONIO DE LA HUERTA

La Casa Torre Falcón, ubicada entre el camino Torre Falcón de Espinardo y la calle Francisco Alemán Sainz de Joven Futura, es una casa torre barroca construida en el primer tercio del siglo XVIII y cuenta con grado de protección 2. El inmueble estuvo vinculado durante siglos a la actividad agrícola de la Huerta de Murcia, combinando su función residencial con la gestión de una explotación agrícola.

La torre acogía en su planta superior la cría del gusano de seda y el almacenamiento de cosechas, mientras que la planta noble se destinaba a vivienda y la planta baja a espacios de trabajo y almacenes.

La actuación contempla además la recuperación del entorno mediante la creación de espacios de estancia, recorridos peatonales y huertos-jardín con especies tradicionales, con el objetivo de integrar el inmueble en el paisaje de la Huerta y generar una nueva zona de uso público para los vecinos de Espinardo.