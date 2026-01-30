Ayuntamiento Murcia instalará este domingo una pantalla gigante en El Palmar para apoyar a Carlos Alcaraz en la final

Archivo - El alcalde de Murcia, José Ballesta, junto a Carlos Alcaraz - JUANCHI LOPEZ - Archivo

MURCIA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia instalará este domingo una pantalla gigante en El Palmar para que los murcianos puedan vivir juntos un momento histórico para el deporte de la ciudad, la final del Abierto de Australia, en la que el tenista murciano Carlos Alcaraz buscará conquistar por primera vez el título en Melbourne.

La retransmisión del encuentro comenzará a partir de las 9.30 horas en el Centro Juvenil Espacio Joven 'Los Colorines', en El Palmar. Para la ocasión, se dispondrá de dos pantallas gigantes, con el objetivo de que vecinos y aficionados puedan disfrutar de este gran acontecimiento deportivo en un ambiente seguro y preparado para la cita.

La señal será ofrecida en abierto gracias a la cesión realizada por Eurosport, lo que permitirá seguir el partido con todas las garantías técnicas y se debatirá la final entre el ganador del Sinner-Djokovic.

Carlos Alcaraz, natural de El Palmar, se ha clasificado para esta gran final tras una victoria memorable frente al alemán Alexander Zverev en un exigente encuentro a cinco sets, demostrando una vez más su talento, entrega y capacidad de superación en la élite del tenis mundial.

Esta iniciativa se enmarca en el compromiso del Ayuntamiento de Murcia con el deporte y con el apoyo a referentes como Carlos Alcaraz, quien representa no solo la excelencia deportiva, sino también valores como el esfuerzo, la humildad y la perseverancia, que inspiran a toda la juventud murciana.

Asimismo, el Consistorio invita a todos los murcianos a reunirse este domingo para apoyar juntos al tenista murciano en una final que puede convertirse en un nuevo hito para la historia del deporte.