El Ayuntamiento de Murcia lanza un proyecto participativo para mejorar los barrios de la Paz y el Espíritu Santo - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha puesto en marcha un programa para detectar las necesidades y las mejoras de los barrios de La Paz y Espíritu Santo (Espinardo), en donde la participación de los vecinos va a ser clave para definir las líneas estratégicas de actuación municipal. El concejal de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro, ha presentado este proyecto participativo 'Haciendo Barrio, haciendo comunidad' que cuenta con una inversión de 130.000 euros.

En concreto, se trata de un programa de diagnóstico local participativo en estos barrios vulnerables con el objetivo de analizar en profundidad su realidad social, económica y residencial, identificar necesidades, problemas y potencialidades y, definir junto a vecinos y entidades sociales las líneas estratégicas de actuación que orientarán las futuras intervenciones municipales, según han informado desde el Consistorio.

El proyecto cuenta con un presupuesto total de 130.000 euros, de los que 80.331,45 euros proceden del Programa FSE+ Región de Murcia 2021-2027, y el resto financiado por el Ayuntamiento de Murcia.

El diagnóstico se desarrollará hasta noviembre de 2026 con el fin último de mejorar la convivencia y la calidad de vida en estos barrios, con una población que suma cerca de 11.200 vecinos, y donde los propios residentes van a tener protagonismo en este proceso que fortalecerá el tejido asociativo.

Además, permitirá identificar prioridades en materia de vivienda, empleo, educación, salud, equipamientos y convivencia, y servirá de base para futuras intervenciones integrales. Con esta actuación, el Ayuntamiento de Murcia da un paso decisivo hacia una planificación más inclusiva, sostenible y adaptada a la realidad de sus barrios más vulnerables.

METODOLOGÍA Y FASES DEL PROCESO

Antonio Navarro ha estado acompañado por integrantes de los grupos de trabajo creados en esta primera fase, formados por profesores del Departamento de Sociología la Universidad de Murcia, Servicios Sociales y Fundación Cepaim.

El trabajo de diagnóstico, que se desarrollará mediante la metodología de Investigación Acción Participativa (IAP), se ha organizado en varias fases. En esta primera etapa de motivación, diseño y planificación, está orientada a consolidar el compromiso institucional y estructurar los espacios de coordinación entre técnicos y comunidad.

La siguiente fase será de ejecución o trabajo de campo que incluirá la recogida de información cuantitativa y cualitativa mediante entrevistas, grupos de discusión, mesas sectoriales, talleres participativos, dinámicas comunitarias como y otras técnicas adaptadas a la realidad de cada barrio. Se realizarán entrevistas semiestructuradas con conversaciones guiadas con informantes clave, liderazgos locales y agentes comunitarios con el fin de profundizar en las percepciones, experiencias y propuestas de mejora del territorio.

También se harán cuestionarios 'online' para recopilar información del mayor número de personas de la zona. El equipo técnico participará activamente en la vida cotidiana del territorio para registrar comportamientos, dinámicas sociales y usos de los espacios públicos.

Además se celebrarán talleres participativos donde vecinos, entidades y técnicos reflexionarán de manera conjunta sobre los problemas y potencialidades del barrio, fomentando el aprendizaje mutuo y la construcción compartida de conocimiento.

Finalmente, se llevará a cabo la de sistematización y análisis de datos, que permitirá elaborar un diagnóstico compartido identificando problemáticas, recursos y potencialidades de cada territorio. El proceso culminará con la evaluación y validación comunitaria de los resultados, asegurando que las conclusiones y propuestas sean fruto de una construcción colectiva y respondan de manera efectiva a las necesidades de la comunidad.

Durante todo el desarrollo se incorporará de forma transversal la perspectiva de género y la mirada intercultural, prestando especial atención a la participación de colectivos habitualmente infrarrepresentados, como jóvenes, mujeres, personas mayores o población en situación de vulnerabilidad.

DOS BARRIOS PRIORITARIOS

Tanto La Paz como el Espíritu Santo están incluidos en el Catálogo estatal de Barrios Vulnerables. En el caso de La Paz, con más de 4.670 habitantes, se registran indicadores que muestran una elevada tasa de desempleo, bajos niveles de renta, viviendas de reducida superficie ya que más de la mitad no superan los 45 metros cuadrados, y edificios antiguos sin ascensor que dificultan la vida de las personas mayores. Además, el barrio ha experimentado una pérdida progresiva de población en la última década.

Por su parte, el Espíritu Santo, situado en Espinardo y con más de 6.500 residentes, presenta una población especialmente joven y una importante concentración de vivienda social de titularidad municipal. La tasa de desempleo y los niveles de renta se sitúan por debajo de la media municipal, lo que evidencia la necesidad de actuación en estas zonas.

CONTINUIDAD Y REFUERZO DE LA INTERVENCIÓN COMUNITARIA

El diagnóstico local participativo se enmarca en la estrategia municipal de intervención integral en territorios con mayor vulnerabilidad social, dando continuidad al trabajo coordinado que ya desarrollan Servicios Sociales y el Servicio de Vivienda en ambos barrios. El proyecto se apoya en la experiencia previa de intervención comunitaria en La Paz y Espíritu Santo, consolidando equipos y ampliando capacidades técnicas con la incorporación de dos profesionales de Educación Social, uno por cada territorio.

El diagnóstico local participativo se configura como un proceso abierto, transparente y colaborativo, orientado no solo a obtener un documento técnico, sino a fortalecer el tejido social, consolidar el trabajo en red y avanzar hacia un modelo de gobernanza local más inclusivo, sostenible y corresponsable en los barrios de La Paz y Espíritu Santo.