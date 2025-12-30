El Ayuntamiento de Murcia mantendrá la bonificación del 40% de la tarifa del autobús, tranvía y tranvibús durante 2026

Archivo - Tranvía de Murcia - AYUNTAMIENTO DE MURCIA - Archivo

MURCIA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los usuarios de autobús, tranvibús y tranvía de Murcia mantendrán en 2026 la bonificación del 40% en el transporte público tras aprobar la Junta de Gobierno la prórroga de estas ayudas.

De esta forma, el Consistorio igualará la aportación estatal, complementando las mismas con un 20% del precio de estos bonos, y garantizando su extensión a todo el transporte público municipal, incluyendo de esta forma autobús, tranvibús y tranvía y las líneas de Alcantarilla, Santomera y Beniel que han sido objeto de delegación de competencias por la Comunidad Autónoma, según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

Esta bonificación se aplicará a los distintos bonos de transporte, fomentando de esta forma su uso recurrente por los usuarios.

Las distintas concesionarias informarán a los usuarios a través de los distintos soportes de los que disponen de la existencia de esta bonificación y de sus efectos en cuanto al precio del billete.

MÁS DE 5 MILLONES DE EUROS EN AYUDAS

El concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación que dirige José Francisco Muñoz, ha explicado que se han destinado más de 5 millones de euros a estas ayudas en 2025, cifra que se espera superar el próximo ejercicio por el incremento de usuarios.

No obstante, ha señalado que, hasta la fecha, la bonificación del Estado se ha circunscrito a las líneas urbanas de autobús (los conocidos como 'coloraos') y el tranvía, excluyendo por tanto las de pedanías, al haberse tomado como referencia a la hora de establecer estas bonificaciones el año 2019, en que estas no eran prestadas por el Consistorio, por lo que el Ayuntamiento ha hecho frente al total de la bonificación en las líneas que dan servicio al 70% de la población para evitar la diferencia de trato entre murcianos.

Por este motivo, desde el Consistorio han insistido "en la necesidad de que el Estado tenga en cuenta las cifras reales de viajeros y contemple la totalidad del transporte público municipal".

RÉCORD ABSOLUTO DE VIAJEROS CON MÁS DE 20 MILLONES DE VIAJEROS HASTA NOVIEMBRE

En noviembre el transporte público de Murcia vivió un récord absoluto de viajeros, superando en los primeros meses del año los 20 millones de viajeros. Con un incremento de más del 4% mensual, cerca de 2,7 millones de viajeros han utilizado los autobuses urbanos.

Por su parte, en las líneas de pedanías se han superado ampliamente los 10 millones de viajeros, cifra que supone un crecimiento del 6,35% interanual. El tranvía, por su parte, ha alcanzado los 7,6 millones de viajeros.

En total se han registrado 20.425.838 viajeros entre enero y noviembre, lo que supone el incremento respecto al inicio de la legislatura, ya que en todo el ejercicio 2023 se contabilizaron 18.143.104, cifra superada en los once primeros meses de este año.