El Ayuntamiento de Murcia mantiene para este lunes la recepción de los Reyes Magos en el Salón de Plenos

Recepción de los Reyes Magos en el Ayuntamiento de Murcia

MURCIA 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente visitarán Murcia este lunes, 5 de enero. Así lo ha avanzado el concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, quien ha explicado que, desde primera hora de la mañana, los Reyes Magos visitarán hospitales y orfanatos, tras lo que tendrá lugar la recepción oficial en el salón de Plenos del Ayuntamiento a partir de las 12.00 horas.

El edil mantiene la esperanza de que "Murcia viva un desfile extraordinario para una ciudad maravillosa". Así, ha explicado, "Murcia, como gran ciudad, tiene preparado un gran desfile en el que desfilarán importantes comparsas y compañías que vienen de otras regiones y países", y que no podrían llegar en una fecha anterior al 5 de enero. Por ello, "Murcia no merecería una cabalgata deslucida y pobre", ha señalado en un vídeo difundido a través de las redes sociales.

El Consistorio está siguiendo la evolución de las previsiones meteorológicas para garantizar la seguridad de participantes y asistentes a la Cabalgata de SSMM los Reyes de Oriente. En el caso de que, finalmente, no pudiera celebrase, el importe de la reserva de sillas será devuelto a quienes hayan adquirido las localidades a través de las vías oficiales habilitadas por el Ayuntamiento de Murcia.

De este modo, el Consistorio capitalino informará de cualquier actualización o novedad a través de la página web y redes sociales municipales.