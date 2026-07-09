El Ayuntamiento de Murcia y el MITECO acuerdan proyectos para reducir el riesgo de inundaciones en el norte de la ciudad - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) firmaron este miércoles el protocolo que permitirá coordinar la redacción, ejecución y mantenimiento de las nuevas infraestructuras destinadas a reducir el riesgo de inundaciones en la zona norte del municipio.

El acuerdo, ha sido suscrito por la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, y el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha dado luz verde a la redacción de cuatro proyectos independientes de drenaje sostenible y laminación de caudales hacia el río Segura, sobre la base de los estudios realizados por el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), según informa el consistorio murciano.

La alcaldesa destacó que este acuerdo supone "un paso decisivo" para hacer realidad una infraestructura "largamente demandada" y señaló que permitirá incorporar "soluciones hidráulicas más avanzadas", como zonas de almacenamiento controlado, diques e interceptores de laminación, para ofrecer "una respuesta definitiva a un problema endémico del municipio de Murcia".

Asimismo, subrayó que la actuación constituye una infraestructura estratégica para reducir el riesgo de inundaciones ante episodios de lluvias intensas. "Hay infraestructuras que pasan desapercibidas para la mayoría de los ciudadanos porque permanecen bajo tierra, pero que tienen una enorme trascendencia social", afirmó.

Tras la firma del protocolo, la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) licitará en las próximas semanas la redacción de los proyectos, con un presupuesto base de 1,68 millones de euros y un plazo estimado de ejecución de 18 meses.

Aunque la contratación se realizará mediante un único procedimiento, según informa el consistorio, el contrato contempla la redacción de cuatro proyectos diferenciados, lo que permitirá ejecutar las actuaciones de forma independiente conforme vayan finalizando.

Las dos primeras fases incluyen la construcción de zonas de almacenamiento controlado y diques de laminación en varias ramblas del norte del municipio, mientras que las dos restantes contemplan la ejecución de un colector interceptor que conducirá parte de los caudales hacia el río Segura para aliviar el riesgo de inundaciones.

Las estimaciones actuales sitúan en unos 12 millones de euros el coste de las actuaciones correspondientes a las dos primeras fases y en alrededor de 90 millones la ejecución de los dos tramos del colector interceptor previstos en las fases tercera y cuarta.