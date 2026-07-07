El Ayuntamiento de Murcia ofertará 45 espectáculos en seis espacios escénicos entre septiembre y enero

Presentación de la temporada de la Red de Auditorios Municipales de Murcia que se desarrollará entre septiembre de 2026 y enero de 2027 - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La temporada de la Red de Auditorios Municipales de Murcia que se desarrollará entre septiembre de 2026 y enero de 2027 ofrecerá un total de 45 espectáculos en los seis espacios escénicos municipales distribuidos por el territorio municipal, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

El concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, ha presentado la programación de esta nueva temporada, que persigue, entre otros objetivos, descentralizar la oferta cultural y garantizar el acceso a la cultura en todos los rincones del municipio.

Así, la programación llegará al Teatro Bernal de El Palmar, con diez espectáculos; al auditorio de La Alberca, con cinco; al auditorio de Guadalupe, con siete; al auditorio de Cabezo de Torres, con ocho; al auditorio de Beniaján, con seis; y al auditorio de Algezares, que acogerá nueve propuestas.

La nueva temporada reúne una programación variada que incluye teatro, danza, musicales, lírica, zarzuela, circo, monólogos, espectáculos infantiles, títeres y propuestas familiares, configurando una oferta pensada para públicos de todas las edades y con especial atención a la calidad artística y la diversidad de disciplinas.

"La Red de Auditorios Municipales es una de las principales herramientas con las que contamos para hacer realidad un modelo cultural descentralizado, donde la cultura no se concentra únicamente en el centro de la ciudad, sino que llega a nuestras pedanías con una programación estable, diversa y de calidad", ha señalado Avilés.

El concejal ha destacado que "Murcia cuenta con una de las redes de auditorios municipales más importantes de España, unos espacios que permiten que miles de vecinos puedan disfrutar de las artes escénicas muy cerca de sus hogares y que convierten a las pedanías en protagonistas de la vida cultural del municipio durante todo el año".

La programación presta también una atención especial al público infantil y familiar, con numerosos espectáculos de teatro, títeres, musicales y circo concebidos para que los más pequeños puedan iniciarse en las artes escénicas y compartir experiencias culturales en familia.

Además de su programación estable, los auditorios municipales volverán a convertirse en sedes de algunos de los principales ciclos culturales organizados por el Ayuntamiento de Murcia. Así, festivales como 'Títeremurcia' o 'Clásicos de Enero' extenderán parte de su programación a las pedanías, reforzando el objetivo de acercar grandes propuestas culturales a todo el municipio y ampliando el alcance de iniciativas que cada año reúnen a miles de espectadores.

LA PROGRAMACIÓN, POR ESPACIOS

El auditorio municipal de Algezares acogerá la obra de teatro 'Krakatoa', de Trama Teatro y Neuróticas Anónimas, el 3 de octubre a las 20.00 horas; 'Caperucita', de Pupaclown, el 11 de octubre a las 12.00; 'Los Despiertos', de Los Despiertos Producciones, el 30 de ctubre a las 20.00; 'Wanting', de Compañía Ferroviaria, el 7 de noviembre, a las 20.00; la obra de títeres 'Plenilunio', de Fábrica de Paraules, el 15 de noviembre con dos pases a las 12.00 y a las 13.00 horas; y 'El baúl de los recuerdos. de cine y de copla', de Antaviana Teatro, el 21 de noviembre a las 20.00 horas.

En diciembre, la lírica tomará el teatro con 'Yo soy el Eliseo', de Orfeón Arte y Lírica de Callosa del Segura, el 5 de diciembre a las 20.00 horas y la obra de teatro 'Cuento de Navidad. Homenaje a Miguel Ángel Clares', a cargo del Conservatorio Profesional de Música de Murcia, el 18 de diciembre a las 20.00, y, el 16 de enero, a la misma hora, llegará 'Vorágine', de Start Play.

Además, el Teatro Bernal de El Palmar acogerá la obra Autorreverse, de la compañía Perigallo Teatro, el 10 de octubre a las 20.00 horas; el concierto de Río Viré el viernes 16 de octubre a las 20.00h; el concierto lírico Ama Lírica, de Musical Mastía, el 24 de octubre a las 20.00; la obra de títeres Feriantes, de El Patio Teatro, el 7 de noviembre a las 20.00; Martirio Alba, de La Púa Escénica, el 13 de noviembre a las 20.00; el concierto de Steve Wynn y Cris Cacavas 'I woulnd't say it if it wasn't true', el 21 de noviembre a las 20.00; ¡Ahora!, de la compañía Maite Guevara, el 27 de noviembre a las 19.00; y el teatro musical 'Las 9 y 43', de Representainment & Iraty, el 28 de noviembre a las 20.00.

Completan la programación en el Teatro Bernal la obra de teatro 'Yo nací en un surco de judías', de Almealera, el 4 de diciembre a las 19.00 horas, y el teatro familiar 'Cuento de Navidad', de MV Producción y Distribución & Willy Producciones, el 10 de enero a las 12.00.

En el auditorio municipal de La Alberca, la programación incluirá la obra de teatro 'La Guardia', de La Luz de la Verbena, el 2 de octubre a las 20.00 horas; Don Juan Tenorio. Un clásico en clave de humor', de Arena Teatro y Danza, el 31 de octubre a las 20.00h; la obra de títere 'Antipodi', de la compañía italiana Dromofista, el 8 de noviembre a las 11.00 y a las 12.30 horas; el teatro familiar 'El pequeño mundo de la música', de La Caja de Expresiones Teatro, el 29 de noviembre a las 12.00; y, enmarcado en Clásicos de Enero, Tuyo Cid, de Malaje Solo, el 24 de enero a las 12.00.

Por su parte, el auditorio municipal de Guadalupe comenzará su programación con danza, el 23 de octubre, con la obra 'Es aquí', de la compañía de Daniel Abreu, a las 20.00 horas.

Le seguirán otras propuestas familiares como 'Memorias de trapo', de La Mona Danza, el 25 de octubre a las 12.00 horas; 'Huellas', de Periferia Teatro, el 1 de noviembre a las 12.00; 'La Madriguera', de Farrés Brothers i Compañía, el 7 de noviembre a las 12.00, 13.00, 17.00, 18.00 y 19.00; y 'Rrrr, historia de una oruga', de Príncipe Totilau, el 22 de noviembre a las 12.00 horas.

Concluirá la programación en este auditorio municipal con Ronem Ram, de Onírica Mecánica, el 12 de diciembre, a las 18.00, 19.00, 20.00 y 21.00 horas; y la obra de teatro Sexy Ubú, de Compañía Traspasarte, el 29 de enero a las 20.00.

En cuanto al auditorio municipal de Cabezo de Torres, la programación incluye la obra de teatro 'Gamberras', de Doble K Teatro, el 9 de octubre a las 20.00 horas; la obra familiar 'Pedro y el lobo', de El Hechizo Teatro, el 18 de octubre a las 12.00; 'Manual básico en lengua de signos para romper corazones', de Pattybarva y Factory Producciones, el 23 de octubre a las 20.00; la actuación de títeres 'Punta', de El Ball de Sant Vito, el 8 de noviembre a las 18.00;'¡Dilo, reina!', de Yampo Teatro, el 14 de noviembre a las 20.00; 'Bailar y otras maneras de jugarse la vida', de La Quebrá, el 28 de noviembre a las 20.00; el concierto Navidad Flamenca con Maribel Castillo, el 11 de diciembre a las 20.00; y el 22 de enero, dentro de la programación de Clásicos de Enero, 'Claramonte', de Elpreciodelpeine y Arena Teatro y Danza, a las 20.00.

La programación se completa con el auditorio municipal de Beniaján, el 4 de octubre, a las 12.00 horas, llegará Reciklusión 2.0, de Perkilusionit-Surefolk; el espectáculo de danza Être, de la compañía Miguel Jiménez & Nacho Vilar Producciones, el 17 de octubre a las 20.00; 'Disección de la bondad en tres actos', de Titzina, el 6 de noviembre a las 20.00; 'En el viento', de Corral de García, el 14 de noviembre a las 18.00; 'Homenaje a una desconocida', de Teatro de la Catrina', el 20 de noviembre a las 20.00; y, ya en enero, el domingo 17, tendrá lugar 'Quo no vaids', a cargo de La Pera Limonera.