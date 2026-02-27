Ayuntamiento Murcia ofrecerá más plazas para bebés de 9 a 11 meses en todas las Escuelas Infantiles del municipio

Archivo - La concejal de Educación y Atención a la Ciudadanía, Belén López, junto a la edil Rebeca Pérez - EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las siete Escuelas Infantiles del municipio de Murcia ofrecerán más plazas para bebés el próximo curso 2026/27, dando respuesta a una demanda de los padres, según ha anunciado este viernes en rueda de prensa de la Junta de Gobierno la concejal de Educación y Atención a la Ciudadanía, Belén López.

La Junta de Gobierno ha aprobado la normativa para la admisión de alumnos, que trae también novedades respecto a los criterios de baremación reforzando la equidad y la transparencia.

Las fechas para solicitar una de las 512 plazas para el primer ciclo de Educación Infantil serán del 21 de abril al 12 de mayo. Las solicitudes podrán presentarse presencialmente en el centro elegido en primera opción o telemáticamente a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Murcia 'www.murcia.es'. Toda la información está disponible en la web 'www.escuelasinfantilesmurcia.es'.

El calendario oficial establece las siguientes fechas: publicación de puntuaciones provisionales, 29 de mayo; periodo de reclamaciones, del 29 de mayo al 4 de junio; publicación de puntuaciones definitivas, 10 de junio; listado de admitidos y lista de espera, 15 de junio; y formalización de matrícula, del 15 al 22 de junio.

Respecto a los criterios de adjudicación, se han introducido cambios en la baremación. Por un lado, se elimina el criterio de proximidad al centro como factor de desempate, en consonancia con el modelo de distrito único establecido por la Comunidad y atendiendo a las demandas planteadas por las familias en el curso anterior.

Por otro, se amplían los tramos de renta en la baremación, pasando de tres a cinco niveles de ingresos familiares, lo que permitirá una valoración más proporcional y ajustada a la realidad socioeconómica actual.

Además, la normativa mejora la redacción y claridad de los criterios existentes para facilitar su comprensión por parte de las familias.

Con el objeto de atender la alta demanda de plazas en los niños de 3 meses a 1 año, este curso educativo se implantó como novedad la creación del Aula Nido 2 en un total de cuatro Escuelas Infantiles: EI de San Roque y El Lugarico en El Palmar; La Ermita en La Alberca, y La Paz en Murcia

Como novedad para el próximo curso 2026/27, estas Aulas Nido 2 que acogen a bebés de 9 a 11 meses (nacidos entre el 1 de octubre de 2025 y el 31 de diciembre de 2025), se van a ampliar a las siete escuelas, siempre atendiendo a la demanda de plazas para estas edades.

En estas Aulas para los bebés más mayores la ratio es de 8 alumnos por cada una de ellas, mientras que se reduce en el Aula Nido 1, para bebés de 3 a 8 meses (nacidos entre el 1 de enero y el 12 de mayo de 2026), a una ratio de 6 alumnos.

Las ratios del resto se mantienen siendo la de 1 año hasta 10 niños, y de 2 años hasta 16 alumnos por aula.

Las Escuelas Infantiles Municipales son San Roque y El Lugarico en El Palmar; Escuela Infantil de Beniaján; La Ermita en La Alberca; La Paz, en Murcia; Nuestra Señora de la Fuensanta, en Santiago el Mayor, y Nuestra Señora de los Ángeles, en Sangonera La Verde.