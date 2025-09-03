El Ayuntamiento de Murcia organiza para el próximo curso más de un centenar de actividades destinadas a 72.000 alumnos

MURCIA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Educación y Atención a la Ciudadanía del Ayuntamiento de Murcia ha organizado para el nuevo curso escolar un total de 102 actividades relacionadas con el patrimonio natural, histórico y científico del municipio destinadas a más de 72.000 alumnos de entre 3 y 18 años.

La programación ha sido presentada a los equipos directivos de 191 colegios en el marco del proyecto #MurciaMiCiudadEnseña, según informaron fuentes del Consistorio en un comunicado.

Acompañada por miembros de la Corporación municipal, la concejala de Educación, Belén López, ha recordado que la oferta educativa está adaptada a las necesidades curriculares y abarca desde Infantil hasta Bachillerato.

"Se trata de un método de aprendizaje práctico, donde la ciudad se convierte en un aula abierta por descubrir, gracias a estas actividades que se dividen en siete categorías diferentes: artes escénicas; conocer servicios-crear conciencias; haciendo ciudadanía; patrimonio científico; patrimonio histórico-artístico; Patrimonio natural y patrimonio tradicional", ha dicho López.

Así, gracias a #MurciaMiCiudadEnseña estos alumnos vivirán experiencias como acudir a obras de teatro, en muchos casos por primera vez; conocerán los misterios del mar en el Acuario y el Museo de la Ciencia y el Agua; visitarán enclaves históricos como la Catedral y las Fortalezas del Rey Lobo; aprenderán valores en el entorno natural y se acercarán a las tradiciones huertanas.

PROGRAMACIÓN RENOVADA

La oferta educativa incrementa las actividades al pasar de 98 en el anterior curso a 102, e incluye novedades que refuerzan las áreas del patrimonio tradicional, científico y natural y también el teatro, además de contemplar la celebración de la I Liga de Debate.

Dentro del área de patrimonio tradicional se incluyen como nuevas las visitas el Museo Sardinero, con el objeto de conocer la historia del Entierro de la Sardina, además de valorar las tradiciones y costumbres, y al Museo Moros y Cristianos, con la finalidad de acercar la historia medieval de la Región y estudiar las figuras del Rey Lobo y de Alfonso X el Sabio.

En la categoría de patrimonio científico se añade, para alumnos de Secundaria, una visita al Museo Paleontológico de Los Garres, como herramienta que contribuye al estudio y fomento de esta ciencia y la geología dentro del ámbito educativo.

Otra actividad de reciente creación es, dentro del patrimonio natural, el taller 'La huerta de los sentidos', dirigido a alumnos de Primaria y Secundaria para que conozcan de forma participativa la biodiversidad de la huerta murciana y la importancia de una alimentación saludable.

La programación en la categoría de artes escénicas 'Detrás del telón' incluye nuevas obras tanto para los alumnos de Infantil como para los de Secundaria y Bachillerato. Así, podrán disfrutar y aprender con títulos como 'La Luna en el Jardín' y 'La Loca Historia de la Literatura'.

Una actividad pionera este curso será la I Liga de Debate Ciudad de Murcia, una iniciativa educativa, formativa y social para fomentar el pensamiento crítico, la argumentación, el respeto al diálogo y la expresión oral.

Continuará el Encuentro intercentros contra el acoso escolar, que este curso se centrará también en educar en el buen uso de las redes sociales y lectura reflexiva del libro de Eloy Moreno 'Invisible', al que se añade 'Redes' para educar en un buen uso de las redes sociales.

También tendrá continuidad el II Edición 'School Talent On Stage' (ESO y Bachillerato) y la II edición de Gymkhana matemática: Ciudad de Murcia.

El profesorado puede ya consultar estas actividades organizadas en siete bloques temáticos, que abarcan desde el arte y la historia hasta la ciencia y la ciudadanía, y seleccionar aquellas que consideren que se complementan con la formación académica. Las inscripciones se pueden realizar durante el mes de septiembre para comenzar en octubre.