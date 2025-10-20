Ayuntamiento Murcia pone en marcha el II Ciclo de Charlas para Familias centrado en la IA y ansiedad en los adolescentes - AYUNTAMIENTO MURCIA

MURCIA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

'¿Qué es la IA y cómo afecta a nuestros hijos?', 'Rompiendo el silencio: comprendiendo y acompañando las autolesiones y el comportamiento suicida en jóvenes', y 'Pantallas y redes sociales: cómo acompañar sin prohibir ni perder el control' son algunos de los temas que se van a abordar dentro del II Ciclo de Charlas FormAcción puesto en marcha por la Concejalía de Educación y Atención a la Ciudadanía.

La edil del ramo, Belén López, ha presentado este calendario de charlas en el Centro Cultural García Alix, espacio que acogerá este programa desde este miércoles hasta el 26 de noviembre, destacando la importancia de abordar en ellas temas de actualidad y de gran relevancia para la infancia y la adolescencia, a cargo de profesionales de reconocido prestigio.

El programa busca proporcionar a las familias herramientas psicosociales y pedagógicas para fortalecer sus competencias en la crianza y el acompañamiento educativo de sus hijos, gracias a estas charlas impartidas por psicólogos y en las que se van a propiciar momentos de reflexión, identificando y analizando las diferentes etapas que cumple una familia.

La edil de educación ha destacado, además, que "gracias a este programa se crea un entorno para promover la comunicación entre los padres y con el entorno de la comunidad educativa, se identifican las situaciones problemáticas que se crean en el interior del núcleo familiar, abordando temas de actualidad como es la Inteligencia Artificial y cómo les puede afectar a los más jóvenes".

Dirigido a las familias de los más de 72.000 escolares del municipio, los temas que se van a abordar son '¿Qué es la IA y cómo afecta a nuestros hijos/as?', a cargo de la doctora María José Candel este miércoles; y este jueves '¿Cómo mejorar la autorregulación (atención, aprendizaje, convivencia) de tu hijo/a de entre 3 y 6 años?', del doctor Ildefonso Méndez.

El próximo día 27 será el turno de 'Pantallas y redes sociales: cómo acompañar sin prohibir ni perder el control', del doctor José Antonio Ruiz; el 5 de noviembre, 'La ansiedad en niños y adolescentes: señales de alerta y cómo apoyarlos', de Ildefonso Méndez; 6 de noviembre, '¿Cómo mejorar la autorregulación de tu hijo/a de entre 6 y 12 años?', del doctor José Antonio Ruiz; el 10 de noviembre, 'Oportunidades educativas: aprende con IA', de la doctora María José Candel; el 12 de noviembre, '¿Cómo mejorar la autorregulación de tu hijo/a adolescente?', del doctor Ildefonso Méndez; y el 19 de noviembre 'Riesgos y retos: acompañar en el uso responsable', de María José Candel.

Finalmente, el día 25 será 'Rompiendo el silencio: comprendiendo y acompañando las autolesiones y el comportamiento suicida en jóvenes', de José Antonio Ruiz; y al día siguiente, 'IA en la vida diaria de los jóvenes: de consumidores a creadores', de MªJosé Candel.

López ha explicado que la temática escogida en esta segunda edición refuerza el compromiso del Ayuntamiento con las familias ofreciendo un espacio pedagógico que les permita afrontar los retos actuales.

Las charlas abordan cuestiones de gran relevancia para la infancia y adolescencia y estarán impartidas por profesores de la Universidad de Murcia, expertos en sus respectivas áreas y con una trayectoria investigadora, aportando herramientas y recursos a las familias en su tarea educadora, Formar para Actuar.

Todas ellas tendrán lugar en el Centro Municipal García Alix, de 19 a 20.30 horas, además de retransmitirse en streaming. Todas las sesiones además quedan grabadas y disponibles para su posterior visualización, facilitando el acceso a quienes no puedan asistir en directo.