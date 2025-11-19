Ayuntamiento Murcia pone en marcha la nueva ruta de 10.000 pasos y lanza un concurso para los escolares del municipio

MURCIA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 59 centros educativos se han sumado al concurso escolar que da el pistoletazo de salida a la nueva ruta de 10.000 pasos que pondrá en marcha el Ayuntamiento de Murcia: 'Murcia 1200 en movimiento: Pasos firmes de una ciudad milenaria con mirada joven'.

La concejal de Bienestar Social, Familia y Salud, Pilar Torres, junto a los ediles de Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco, y de Educación y Atención a la Ciudanía, Belén López, han presentado este miércoles el proyecto.

Así, la nueva ruta, promovida en colaboración con Escuelas Activas, será un itinerario histórico-cultural que dará a conocer las maravillas de la ciudad dirigida a todos los usuarios pero, en especial, a los niños y jóvenes, enmarcado dentro de la conmemoración de los 1200 años de la fundación de Murcia.

"Nuestra ciudad posee un impresionante patrimonio histórico y cultural, repleto de edificios históricos, vestigios, monumentos, parajes, museos, infraestructuras o parques. Esta nueva ruta se va a centrar en algunos de ellos, concretamente en 12 puntos, destinando uno para cada uno de los 100 años de historia de la ciudad y lo haremos atendiendo a criterios de interés cultural, turístico, educativo, y saludable", ha explicado Torres.

El recorrido discurre, tal y como ha desgranado Jesús Pacheco, por el casco histórico y fluvial de Murcia en un circuito circular de unos 6,2 km que une 12 lugares de valor histórico, cultural y natural, uno por cada siglo de historia, fomentando el aprendizaje activo y la movilidad sostenible.

Así, la nueva ruta permitirá a los usuarios recorrer la Plaza de Santo Domingo, el Palacio de San Esteban, el Museo Arqueológico de Murcia, el Teatro Romea, la Catedral, el Ayuntamiento y el Palacio Episcopal, el Museo Hidráulico de los Molinos del Río Segura, el Mercado de Verónicas, el Palacio Almudí, el Jardín de Floridablanca y el Museo Salzillo.

La nueva ruta incluye un concurso escolar en el que los propios alumnos se convertirán en protagonistas. Así, los centros participantes serán los encargados de elaborar vídeos de cada uno de los puntos de interés que incluye esta ruta, por lo que los usuarios que la recorran conocerán la historia y curiosidades de cada uno de ellos desde la perspectiva de los niños y jóvenes.

Los vídeos no deberán tener una duración superior a los 3 minutos y deberán grabarse en formato vertical. Durante la presentación de la iniciativa se ha llevado a cabo el sorteo que ha delimitado qué edificio o espacio debe estudiar cada centro para la posterior elaboración del material audiovisual.

"Queremos que sea el propio alumnado de cada centro quien investigue sobre su patrimonio histórico y cultural y que, además, sea el protagonista de contarlo en un vídeo. Pero, sin duda, nuestro mayor objetivo es que la ruta Murcia 1200 en movimiento: pasos firmes de una ciudad milenaria con mirada joven' tenga un pedacito de cada centro educativo", ha explicado Belén López. Así, el plazo de presentación de propuestas queda abierto desde este miércoles hasta el próximo 11 de febrero.

"Esta nueva ruta, que incorporamos a la red de Rutas saludables de 10.000 pasos, será una propuesta cultural activa y saludable, en la que daremos a conocer el variado e importante patrimonio de nuestra ciudad, al tiempo que impulsamos una opción de ocio a la que se pueden sumar todos los murcianos para adoptar estilos de vida saludables", ha concluido Pilar Torres