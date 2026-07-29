El Ayuntamiento de Murcia presenta un inventario de recursos municipales para la gestión de emergencias - AYUNTAIENTO DE MURCIA

MURCIA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha presentado el Mapa Municipal de Recursos de Emergencias, un inventario que reúne los recursos humanos, técnicos, materiales y logísticos de los servicios municipales disponibles para su movilización ante situaciones de emergencia en el municipio.

La alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, ha dado a conocer este miércoles la herramienta, que integra los medios de 33 servicios municipales y recoge 1.550 efectivos y puestos operativos cuantificados, más de 1.000 vehículos y maquinaria móvil, 18 drones, 988 medios técnicos y más de 400 instalaciones municipales, según ha informado el consistorio.

El mapa formará parte de los medios de trabajo del Comité Técnico Permanente frente a Condiciones Climatológicas Adversas, creado recientemente para coordinar la actuación municipal antes, durante y después de una emergencia.

El inventario incluye los recursos de servicios como Bomberos, Policía Local, Protección Civil y Emergencias, así como de otros departamentos municipales, entre ellos Limpieza Viaria, Aguas de Murcia, Parques y Jardines, Alumbrado Público, Informática y Comunicaciones, Medio Ambiente, Zoonosis, SEMAS, Descentralización y mantenimiento de la vía pública.

Asimismo, recoge más de 1.000 vehículos, maquinaria móvil, remolques y embarcaciones, entre los que figuran vehículos de limpieza, camiones autobomba, ambulancias, retroexcavadoras, camiones grúa, vehículos de Policía Local y una embarcación del Servicio de Bomberos.

El mapa incorpora también 18 drones y un medio aéreo tripulado, así como 742 terminales y emisoras de comunicación, 78 equipos de achique y bombeo y otros equipos destinados a las actuaciones municipales durante emergencias.

Además, identifica más de 400 instalaciones municipales, entre ellas centros sociales, centros educativos, instalaciones deportivas, espacios juveniles y entidades de discapacidad, así como una cartografía de los 59 parques forestales municipales, que ocupan una superficie de 2.296 hectáreas e incorpora información sobre vegetación, modelos de combustible, pendientes y riesgo de incendio forestal.