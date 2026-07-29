El Ayuntamiento de Murcia presenta un inventario de recursos municipales para la gestión de emergencias

La herramienta reúne los medios de 33 servicios municipales e incorpora 1.550 efectivos, más de 1.000 vehículos, 18 drones y 988 medios técnico

El Ayuntamiento de Murcia presenta un inventario de recursos municipales para la gestión de emergencias
El Ayuntamiento de Murcia presenta un inventario de recursos municipales para la gestión de emergencias - AYUNTAIENTO DE MURCIA
Europa Press Murcia
Publicado: miércoles, 29 julio 2026 13:05
Seguir en

MURCIA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha presentado el Mapa Municipal de Recursos de Emergencias, un inventario que reúne los recursos humanos, técnicos, materiales y logísticos de los servicios municipales disponibles para su movilización ante situaciones de emergencia en el municipio.

La alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, ha dado a conocer este miércoles la herramienta, que integra los medios de 33 servicios municipales y recoge 1.550 efectivos y puestos operativos cuantificados, más de 1.000 vehículos y maquinaria móvil, 18 drones, 988 medios técnicos y más de 400 instalaciones municipales, según ha informado el consistorio.

El mapa formará parte de los medios de trabajo del Comité Técnico Permanente frente a Condiciones Climatológicas Adversas, creado recientemente para coordinar la actuación municipal antes, durante y después de una emergencia.

El inventario incluye los recursos de servicios como Bomberos, Policía Local, Protección Civil y Emergencias, así como de otros departamentos municipales, entre ellos Limpieza Viaria, Aguas de Murcia, Parques y Jardines, Alumbrado Público, Informática y Comunicaciones, Medio Ambiente, Zoonosis, SEMAS, Descentralización y mantenimiento de la vía pública.

Asimismo, recoge más de 1.000 vehículos, maquinaria móvil, remolques y embarcaciones, entre los que figuran vehículos de limpieza, camiones autobomba, ambulancias, retroexcavadoras, camiones grúa, vehículos de Policía Local y una embarcación del Servicio de Bomberos.

El mapa incorpora también 18 drones y un medio aéreo tripulado, así como 742 terminales y emisoras de comunicación, 78 equipos de achique y bombeo y otros equipos destinados a las actuaciones municipales durante emergencias.

Además, identifica más de 400 instalaciones municipales, entre ellas centros sociales, centros educativos, instalaciones deportivas, espacios juveniles y entidades de discapacidad, así como una cartografía de los 59 parques forestales municipales, que ocupan una superficie de 2.296 hectáreas e incorpora información sobre vegetación, modelos de combustible, pendientes y riesgo de incendio forestal.

Contador

Contenido patrocinado