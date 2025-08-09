El Ayuntamiento de Murcia realiza obras en dos CEIP de Santiago el Mayor para evitar filtraciones de agua - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia está realizando obras en los CEIP Santiago el Mayor y Francisco Giner de los Ríos en los que se están reparando las cubiertas y realizando otras mejoras para evitar filtraciones y acumulación de agua.

El concejal de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández, que ha visitado las actuaciones acompañado de la presidenta de la Junta Municipal de Santiago el Mayor, donde se encuentran estos centros, ha destacado que "estas inversiones no solo responden a necesidades técnicas, sino que suponen un respaldo directo a las familias de la zona, al reforzar la calidad de los servicios educativos públicos en las pedanías del municipio", según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

Con una inversión total de 44.163 euros, estas obras se están ejecutando íntegramente durante los meses no lectivos para evitar interferencias con el desarrollo del curso escolar.

En concreto en el CEIP Santiago el Mayor las obras se centran en la sustitución completa de la bajante actual y colocación de una rejilla en el centro del patio del colegio, para solucionar la acumulación de agua que se estaba dando en días de lluvia en este centro educativo. Además se van a reparar las zonas afectadas por las filtraciones de agua, reforzando con la aplicación de tratamientos antihumedad, y pintar las aulas y áreas comunes que se hayan visto deterioradas por esta cuestión, han explicado.

Respecto al CEIP Francisco Giner de los Ríos, el proyecto de mejora y renovación se está centrando en reparar las cubiertas, y restauración de techos y mobiliario fijo afectados por la humedad. En este centro igualmente se va a pintar aulas y zonas comunes en los que las humedades sean visibles.

Las obras se está bajo criterios de eficiencia energética y sostenibilidad, empleando materiales certificados (como madera con sellos FSC o PEFC) y soluciones constructivas respetuosas con el medio ambiente.