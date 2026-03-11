El Ayuntamiento de Murcia renovará el asfaltado en la avenida de Ronda Sur, en paralelo a los trabajos de Red Eléctrica - JUANCHI LOPEZ

MURCIA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La avenida de Ronda Sur de Murcia va a ser objeto de una remodelación completa de su pavimento asfáltico en las próximas semanas. Una obra que contará con un presupuesto de cerca de 200.000 euros, según ha informado el Ayuntamiento.

La vicealcaldesa y concejala de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez, el concejal de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández, y el edil de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, han presentado la modificación del proyecto original de actuación en esta avenida, que responde a la necesidad de coordinar las labores de asfaltado con las inminentes obras de canalización de la red eléctrica que llevará a cabo Red Eléctrica en la zona, consistentes en la instalación de una nueva infraestructura de alta tensión. Con esta planificación anticipada, se evitará que el asfalto recién renovado tenga que ser levantado posteriormente para los vecinos y conductores.

El concejal de Pedanías y Vertebración Territorial ha explicado que los primeros trabajos de asfaltado se van a ejecutar en los tres carriles de la avenida Ronda Sur que no se ven afectados por el inicio de las obras de Red Eléctrica, abarcando una superficie de más de 15.120 m2 de nuevo pavimento asfáltico desde la rotonda de Media Markt hasta la salida a la autovía. Finalizadas las actuaciones de red eléctrica se acometerá la renovación de asfalto en la dirección contraria, completando así la remodelación integral de la avenida de Ronda Sur.

Las primeras actuaciones en sentido este-oeste se realizarán en diferentes tramos de esta avenida que conecta distintos barrios del sur del municipio, mejorando así un total de 1.751 metros lineales.

Tras la reubicación de superficies para evitar las zonas de obra de Red Eléctrica, los primeros trabajos de asfaltado se van a desarrollar en dos tramos: desde la rotonda próxima a Media Markt hasta la del Barrio del Progreso; y desde la rotonda de Patiño hasta el acceso a la autovía. El tercer tramo se completará en época estival, sumando un total de 15.120 metros cuadrados de calzada renovada.

Para reducir el impacto las labores de asfaltado se realizarán en horario nocturno, garantizando así la fluidez del tráfico diario y minimizando las molestias a los usuarios.

Los trabajos también contemplan el repintado de 5.732 metros de señalización horizontal, lo que permitirá mejorar la visibilidad de la señalización y reforzar la seguridad de conductores y peatones.

La obra tiene un plazo cuenta con un presupuesto total asciende a 197.199,26 euros financiado a través del Plan de Pedanías, Diputaciones y Barrios Periféricos 2024-2025 de la Comunidad Autónoma.

Finalizados los trabajos de red eléctrica se acometerá la renovación de asfalto en el sentido contrario, desde la autovía hasta la rotonda de Media Markt, que abarcará un total 16.200 m2 y se completará así la renovación completa de la avenida Ronda Sur.

TRABAJOS MUNICIPALES EN COORDINACIÓN CON RED ELÉCTRICA

Los responsables municipales han mantenido este miércoles una reunión técnica con representantes de Red Eléctrica, fruto de la coordinación previa a los trabajos que se van a realizar en la avenida Ronda Sur.

La principal razón para modificar el proyecto original fue la solicitud de autorización por parte de Red Eléctrica para ejecutar el proyecto de las obras de la nueva línea eléctrica subterránea entre la nueva subestación de Espinardo y las subestaciones de Murcia (zona Patiño) y El Palmar, que comenzará el próximo 16 de marzo.

Debido a que el trazado de esta nueva línea eléctrica discurría por gran parte de la calzada que ya se había previsto asfaltar en el proyecto inicial, para evitar que el nuevo pavimento asfáltico fuera levantado poco después por las obras de canalización eléctrica desde el Ayuntamiento se decidió reubicar la superficie de actuación.

"Somos conscientes de que esta infraestructura es muy importante para el futuro de Murcia, pero bien es cierto también que queríamos que fuera muy respetuosa con las dinámicas de funcionamiento diarias de los ciudadanos. Cada vez son más los ciudadanos que quieren venir a vivir a Murcia y desarrollar aquí su proyecto vital, empresarial o industrial. Para hacerlo posible, es imprescindible mejorar la cobertura, el suministro y la eficiencia energética del municipio", ha explicado la vicealcaldesa.

El proyecto consta de una nueva subestación de 220 kV y un doble circuito, también a 220 kV, con un trazado soterrado de 11,2 km. Con una inversión de 55,3 millones de euros, las nuevas infraestructuras facilitarán el aporte de potencia desde la red de transporte a la de distribución, con lo que contribuirán a mejorar la calidad y seguridad del suministro eléctrico presente y futuro en la capital y su cinturón metropolitano, impulsando el crecimiento vegetativo y para nuevos suministros.

Autorizadas por la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor el pasado mes de diciembre, la planificación de las obras de la línea ha sido objeto de una tarea de coordinación con el Ayuntamiento, desde abril de 2025, dada su complejidad técnica. Para minimizar su afección en la ciudad y ganar agilidad, se van a intensificar los recursos y equipos en obra para optimizar su avance y concentrar los trabajos que se desarrollan en superficie, en los primeros meses de obra.

El proyecto de la nueva línea junto con el de la nueva subestación de 220 kV de Espinardo, que se ubicará en los terrenos de la actual subestación de distribución existente, forman parte de la Planificación de la red de transporte eléctrico vigente y se estima que estas infraestructuras puedan estar en servicio en el último trimestre de 2027.