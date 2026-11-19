Puente de los Peligros - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia acometerá la primera semana de diciembre la reparación del pavimento deteriorado del Puente Viejo, por lo que permanecerá cerrado al tráfico durante la ejecución de los trabajos. Durante el tiempo que duren las obras se habilitará un recorrido alternativo para las líneas de transporte público para mantener el servicio.

La actuación permitirá recuperar la uniformidad del pavimento y corregir las irregularidades existentes, mejorando así las condiciones de circulación por esta infraestructura, han informado desde el Consistorio.

El concejal de Movilidad, José Francisco Muñoz, ha destacado que el Puente Viejo, o de los Peligros, "es mucho más que una infraestructura que conecta las dos orillas del Segura. Es uno de los grandes símbolos de Murcia, parte de nuestra historia y de nuestra identidad, y tenemos la responsabilidad de cuidarlo, conservarlo y recuperarlo para las próximas generaciones".

UNA INTERVENCIÓN RESPETUOSA CON EL PATRIMONIO HISTÓRICO

El Ayuntamiento preparó la intervención el pasado mes de octubre y cuenta ya con la autorización de la Dirección General de Patrimonio Cultural, necesaria por la condición de monumento protegido del Puente Viejo. Estos trabajos permitirán mejorar las condiciones de conservación y seguridad sin afectar a la estructura histórica de sillería ni alterar la configuración del monumento.

La reparación consistirá en sustituir el hormigón deteriorado por un nuevo pavimento de aglomerado asfáltico impreso, cuyo acabado reproducirá el dibujo, la textura y la tonalidad del existente. De esta forma, se recuperará la uniformidad de la superficie y se mejorará la imagen del puente, respetando sus características actuales.

Los trabajos contarán con supervisión arqueológica municipal para garantizar la protección del monumento durante toda la intervención, lo que permitirá también comprobar el soporte y adoptar las medidas necesarias para preservar los elementos históricos del puente.

El Consistorio ha avanzado que esta reparación puntual precederá a una actuación de mayor envergadura que permitirá avanzar en su recuperación.

El proyecto de ampliación del tranvía hasta El Carmen, que contempla una inversión global de 101,6 millones de euros, incluye la rehabilitación integral del Puente Viejo, con actuaciones dirigidas a conservar su estructura histórica, recuperar la sillería y las barandillas, mejorar el drenaje y renovar la iluminación.

"Murcia está viviendo una etapa de recuperación de su patrimonio histórico sin precedentes en los últimos años. Estamos trabajando para que nuestros monumentos no solo se conserven, sino que recuperen el protagonismo que merecen en la vida de la ciudad. Cuidar nuestro patrimonio es también cuidar nuestra historia, nuestra identidad y el legado que dejaremos a las próximas generaciones", ha concluido José Francisco Muñoz.