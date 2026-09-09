El Ayuntamiento de Murcia reúne al Comité de Emergencias ante la previsión de lluvias y suspende actividades de la Feria

Archivo - Dos personas bajo un paraguas - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

MURCIA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha convocado este miércoles al Comité de Emergencias ante el aviso naranja por lluvias y tormentas emitido por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), activo desde las 14.00 hasta las 00.00 horas, según ha informado el Consistorio.

Durante la reunión se ha realizado el seguimiento de la predicción meteorológica y se han coordinado los dispositivos de Protección Civil, Bomberos y Policía Local, junto a áreas como Parques y Jardines o Limpieza Viaria, para actuar de forma inmediata ante posibles incidencias.

Como medida preventiva, el Ayuntamiento ha suspendido varias actividades de la Feria de Murcia previstas para este miércoles: 'Un río de cine', 'Sácame a bailar', en la Plaza de la Paja, y la Ludoferia, en el Jardín Chino.

Asimismo, ha informado de que mantendrá la evaluación del episodio a lo largo de la jornada para informar de eventuales cambios y ha recomendado a la ciudadanía seguir las indicaciones de los servicios de emergencia a través de canales oficiales.