MURCIA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia se suma a la conmemoración del Día de la Hispanidad, el próximo 12 de octubre, con una serie de actuaciones especiales que vestirán de gala a la ciudad para celebrar esta fecha tan significativa para todos los españoles.

Con motivo de esta jornada, el Consistorio ha preparado un programa de iluminación y ornamentación urbana que comenzará la noche del 11 al 12 de octubre, cuando los edificios emblemáticos del municipio, así como el paseo Alfonso X el Sabio y el río Segura, lucirán los colores rojo y gualda de la bandera de España.

Además, las farolas de las calles de los alrededores de la Plaza Glorieta de España, así como la fachada del Ayuntamiento de Murcia estarán decoradas con banderas nacionales, y los mupis digitales también lucirán la bandera, reforzando el ambiente festivo y el orgullo compartido por la celebración de la Fiesta Nacional.

Como novedad, el reloj de la Glorieta de España, uno de los símbolos más reconocibles del corazón de la ciudad, marcará un momento especial al sonar el Himno Nacional a las 12.00 horas, invitando a todos los murcianos y visitantes a unirse en este homenaje a la unidad y diversidad de España.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Murcia quiere poner en valor "los lazos culturales, históricos y sociales que unen a todos los pueblos de habla hispana, al tiempo que se realza la imagen de la ciudad con una cuidada ambientación que invita a disfrutar de un día de orgullo y convivencia", destacan desde el consistorio.