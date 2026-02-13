Ayuntamiento Murcia tacha de "falsas" declaraciones del PSOE y dice que pedaneos decidieron no gastar en mantenimiento

El edil Marco Antonio Fernández, junto a los concejales Antonio Navarro y Rebeca Pérez - EUROPA PRESS

El concejal de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández, ha tachado de "falsas" las declaraciones que este jueves realizó en sede oficial del Consistorio la concejal del Grupo Socialista Carmen Fructuoso y presidentes de juntas municipales, y ha recordado que los pedaneos en concretos de Javalí Nuevo, La Raya y Beniaján "hicieron las consultas para asegurarse y decidieron no hacer ningún gasto en mantenimiento".

En concreto, tanto los presidentes de las juntas municipales como la concejal del PSOE denunciaron que las pedanías "encaran los próximos meses sin contrato" para resolver desperfectos en la calle.

Fernández ha recordado que "las cuentas municipales tienen 3 millones de euros más de los que tenían anteriormente y de esos 3 millones adicionales, actualmente tienen 1,8 millones reservados para el contrato de mantenimiento de vía pública". En total, puntualiza, "suman 3 millones todos los contratos, pero para las juntas municipales tienen ese 1,8 millones".

Es más, ha continuado, el pasado año las juntas municipales en su totalidad "aprobaron el gasto, cada uno lo que tenían consignado" y una vez que ha terminado el proceso de presentación de ofertas, "ahora mismo los diferentes lotes están en diferentes momentos".

Además, ha subrayado, "las juntas municipales siguen teniendo todo su presupuesto para adaptar en lo que consideren. Prácticamente todas las juntas municipales, salvo las del PSOE, desde el 2 de enero están tramitando gastos de mantenimiento tanto en vía pública, como en colegios".

De ahí que haya dejado claro que "la voluntad de querer reparar un bache es del presidente de la Junta Municipal porque tiene más dinero que nunca".

Como ejemplo, La Raya "tiene un 66% más de presupuesto que cuando gobernaba el PSOE y el último año que aprobó presupuesto fue en 2022 y tiene muchos más recursos que nunca".

"Siguen teniendo más dinero disponible que hace cuatro años. Y lo triste de esto es que los presidentes de la Junta Municipal lo saben, porque tuvimos una reunión con ellos para explicarles cuándo iban a tener las inversiones, cómo iban a estar los contratos", ha finalizado.