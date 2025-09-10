El Ayuntamiento de Murcia y la UME impulsan un maratón solidario para aumentar el registro de donantes

Presentación de la jornada solidaria con motivo del Día Mundial del Donante de Médula Ósea, - AYUNTAMIENTO MURCIA

MURCIA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Murcia acogerá una gran jornada solidaria el próximo día 17 con motivo del Día Mundial del Donante de Médula Ósea, en la que se unirán deporte, concienciación y salud. El alcalde de Murcia, José Ballesta, ha presentado la iniciativa organizada por la Unidad Militar de Emergencias (UME), en coordinación con el Ayuntamiento de Murcia, el Centro Regional de Hemodonación y la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), con el apoyo de diferentes instituciones, asociaciones y empresas.

Así, en la plaza Cardenal Belluga se celebrará un maratón de 10 horas de bicicleta estática, dividido en sesiones de 30 minutos con monitores en el que participarán personal sanitario, asociaciones, fuerzas y cuerpos de seguridad y ciudadanía en general, todo ello con el objetivo de fomentar la donación de médula ósea y aumentar el registro internacional de donantes.

De forma paralela, el Centro Regional de Hemodonación pondrá en marcha una campaña especial de donación de sangre en el Salón de Plenos, en horario de 9.30 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas.

El alcalde de Murcia, José Ballesta, ha destacado que "la sangre, los órganos y la médula ósea no se fabrican, no pueden fabricarse en un laboratorio, en un centro de investigación, solo se obtienen a partir de un sublime acto de generosidad en el que un ser humano cede a otro una parte de su cuerpo de manera altruista, generosa, solidaria y gratuita".

La probabilidad de encontrar una persona cuyas células sean compatibles es de una de cada 3.500. Además, tres de cada cuatro pacientes no contarán con un familiar compatible.

Motivo por el cual resulta esencial aumentar el número de donantes anónimos y altruistas, para que aquellos pacientes que requieran un trasplante dispongan de un mayor número de posibilidades.

El trasplante de células madre sanguíneas, también llamadas progenitores hematopoyéticos, es la única curación posible para muchas personas que padecen enfermedades de la sangre como leucemias o linfomas.

El objetivo de esta acción es aumentar el número de personas que forman parte del registro internacional de donantes de médula ósea. La búsqueda mundial garantiza a todos los pacientes las mismas posibilidades de encontrar un donante de médula compatible o una unidad de cordón umbilical, independientemente del país del mundo en el que vivan.