El Ayuntamiento de Murcia y la UMU impulsan un programa para convertir los TFG y TFM en proyectos reales

Sesiòn del programa 'Emprende tu TFG/TFM' - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia y la Universidad de Murcia (UMU) han puesto en marcha el programa 'Emprende tu TFG/TFM', que permite convertir trabajos de fin de grado y de fin de máster en proyectos empresariales reales, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Esta iniciativa, impulsada por la Concejalía de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo y la Oficina de Emprendimiento de la Universidad de Murcia ('UMUEmprende'), tiene por objetivo acercar el ecosistema emprendedor municipal a los universitarios, promoviendo la innovación y la creación de nuevas oportunidades.

Las sesiones formativas se impartirán todos los martes, desde el 3 de febrero hasta el 24 de marzo, en el Centro Social Universitario del Campus de Espinardo, de 16.00 a 19.00 horas.

"Desde el Ayuntamiento de Murcia ofrecemos a todos los jóvenes universitarios que tienen ideas innovadoras, acompañamiento, formación y conexión con el ecosistema emprendedor local para facilitar sus primeros pasos en la vida profesional", ha señalado la concejala de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé.

El programa se enmarca en las actuaciones de fomento del emprendimiento recogidas en el Plan Municipal de Empleo y Promoción Económica 2024-2027, dentro del convenio suscrito entre el Ayuntamiento y la UMU.

'Emprende tu TFG/TFM' ofrece al alumnado participante formación específica, acompañamiento técnico y orientación práctica para analizar la viabilidad de sus ideas empresariales, estructurar modelos de negocio y conocer los recursos municipales disponibles para emprender en el municipio.

La formación es gratuita y los alumnos tienen la posibilidad de recibir dos créditos CRAU y/o un certificado de seguimiento por la realización del programa completo, debiendo asistir al 80% de las sesiones y realizar la entrega final del plan de empresa.

A lo largo del programa se llevarán a cabo sesiones de asesoramiento individuales, realizadas presencialmente o a través de la plataforma digital, de forma voluntaria y a petición del alumno, en las que los alumnos tendrán la oportunidad de resolver dudas sobre lo trabajado hasta el momento.

Todas las personas interesadas en este programa pueden inscribirse a través de la web del servicio de empleo, 'https://emplea.murcia.es/noticia/2451'.

Este programa se suma a los ya iniciados 'Talleres de Capacidades Emprendedoras', también en el marco del convenio entre el Consistorio y la UMU. Con estos talleres, el Ayuntamiento pretende facilitar las herramientas necesarias a las personas interesadas en el emprendimiento y autónomos que quieran fortalecer sus conocimientos y adquirir las habilidades necesarias para emprender con éxito.