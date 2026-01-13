El Ayuntamiento de San Javier y AMUSAL firman un convenio para impulsar el emprendimiento colectivo y el empleo local

El Ayuntamiento de San Javier firma un convenio de colaboración con la Asociación Empresarial de Sociedades Laborales y Participadas de la Región de Murcia (AMUSAL) - AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

El Consistorio se convierte en el primero de la zona del Mar Menor en formalizar un convenio de colaboración con la asociación empresarial SAN JAVIER (MURCIA), 13 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Javier ha firmado un convenio de colaboración con la Asociación Empresarial de Sociedades Laborales y Participadas de la Región de Murcia (AMUSAL), con el objetivo de fomentar el emprendimiento colectivo, apoyar la creación y consolidación de sociedades laborales y reforzar la economía social en el municipio.

El acto de la firma ha contado con la presencia del Alcalde de San Javier, José Miguel Luengo Gallego, así como del concejal de la Agencia de Desarrollo Local, Hacienda, Personal y otros servicios municipales, Héctor Verdú, y del presidente de AMUSAL, Pedro Antonio Abad Medina.

Luengo ha subrayado el carácter transversal de este acuerdo y su alineación con la estrategia municipal de desarrollo económico y creación de empleo, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

El convenio establece un marco de colaboración para el desarrollo de acciones conjuntas orientadas al asesoramiento especializado a personas emprendedoras, la promoción del modelo de sociedades laborales, la organización de jornadas y talleres formativos y el acompañamiento en la creación y consolidación de proyectos empresariales.

Asimismo, el Ayuntamiento pondrá a disposición de AMUSAL las instalaciones del Centro de Negocios Activa San Javier para la prestación de estos servicios, siempre que no se requieran para usos municipales.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de San Javier se convierte en el primer ayuntamiento de la zona del Mar Menor en formalizar un convenio de colaboración con AMUSAL, "reforzando su compromiso con la economía social como modelo empresarial participativo, sostenible y generador de empleo estable, y consolidando su papel como administración local comprometida con fórmulas innovadoras de desarrollo económico y cohesión social".

El convenio tendrá una vigencia inicial de dos años, con posibilidad de prórroga hasta un máximo de cuatro, y contará con una comisión mixta de seguimiento para evaluar el desarrollo y los resultados de las actuaciones previstas.