El Ayuntamiento de Santomera aprueba su hoja de ruta en políticas de infancia para los próximos años

Imagen del Pleno Infantil en Santomera - AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA

SANTOMERA (MURCIA), 27 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Santomera ha aprobado en Pleno municipal el II Plan Local de Infancia y Adolescencia (PLIA) 2026-2030, el documento estratégico que marcará las políticas municipales dirigidas a niños, niñas y adolescentes.

María Tornel, concejal de Educación, ha explicado que "con este plan reafirmamos nuestro compromiso con una ciudad que escucha a su infancia, protege sus derechos y sitúa su bienestar como una prioridad en la acción municipal".

El nuevo plan se enmarca en el proceso de renovación del reconocimiento de Santomera como Ciudad Amiga de la Infancia, dentro del programa impulsado por UNICEF. Su elaboración ha sido fruto de un proceso participativo, en el que la infancia y la adolescencia han tenido un papel protagonista, junto a familias, entidades sociales, centros educativos y personal técnico municipal.

La iniciativa establece un marco de actuación integral, con medidas concretas organizadas en torno a los derechos de la infancia. Entre ellas destacan acciones para impulsar la participación infantil, como el fortalecimiento del Consejo Local de Infancia y Adolescencia, la celebración anual de plenos infantiles y la rendición de cuentas de las propuestas realizadas por los menores.

En el ámbito de los servicios esenciales, el plan contempla actuaciones para combatir la desigualdad y la pobreza infantil, programas de refuerzo educativo, prevención del absentismo y del abandono escolar, reducción de la brecha digital, así como iniciativas de apoyo a la salud física y mental y a la promoción de hábitos de vida saludables.

El documento también prioriza la creación de entornos seguros, accesibles y saludables, con medidas orientadas a la mejora de la movilidad peatonal en los entornos escolares, el acondicionamiento de parques y espacios públicos adaptados a la infancia y adolescencia, la prevención de la violencia y el impulso de acciones de educación ambiental y climática con enfoque infantil.

El plan incorpora actuaciones específicas para dar a conocer los derechos de la infancia, promover comunidades inclusivas y apoyar a familias en situación de vulnerabilidad mediante diferentes iniciativas. Asimismo, se incluyen medidas transversales de gobernanza y coordinación, como la elaboración de programaciones anuales, una batería de indicadores de seguimiento, evaluaciones intermedias y finales, y el trabajo en red con entidades sociales y otras administraciones, garantizando una gestión eficaz y basada en datos objetivos.