El Ayuntamiento de Santomera organiza un taller gratuito para renaturalizar balcones y jardines

Cartel del taller 'Renaturaliza tu balcón o jardín' - AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA

SANTOMERA (MURCIA), 5 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Santomera, a través de la Concejalía de Fondos Europeos, ha organizado para el sábado 13 de septiembre, a las 11.30 horas, el taller 'Renaturaliza tu balcón o jardín', según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Esta sesión gratuita se llevará a cabo en el Centro Cultural Casa Grande de Santomera y busca transformar los balcones, terrazas y jardines del municipio en espacios verdes que fomenten la biodiversidad y el bienestar urbano.

Como parte de la jornada, cada participante recibirá una pequeña muestra de plantas autóctonas y aprenderá técnicas sencillas y económicas para crear estos espacios.

"Desde el Ayuntamiento de Santomera estamos impulsando el Plan de Ecología Urbana, que incluye iniciativas como este taller y con el que queremos que la transformación ecológica del municipio sea un proceso compartido con la ciudadanía", ha destacado la concejala de Fondos Europeos, María Tornel.

El Plan, financiado por los fondos del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, tiene como objetivo integrar la naturaleza en el entorno urbano, mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y fomentar la participación de los vecinos en el cuidado y la renaturalización de Santomera.

PRÓXIMAS INICIATIVAS DEL PLAN DE ECOLOGÍA URBANA

Tras este taller, se abrirá la inscripción para participar en un concurso de balcones renaturalizados.

Esta iniciativa busca que los santomeranos y santomeranas apliquen los conocimientos aprendidos en la jornada y den rienda suelta a su creatividad mientras mejoran la biodiversidad del entorno urbano. Los ganadores se anunciarán el 6 de octubre y recibirán premios especiales.

Además, dentro del marco del Plan de Ecología Urbana se ha puesto en marcha una encuesta ciudadana para recoger opiniones, ideas y prioridades sobre la ecología urbana. Las personas interesadas pueden participar a través del enlace 'https://acortar.link/GJGsz5'.

Paralelamente, se está elaborando un inventario de infraestructura verde que permitirá realizar un análisis y diagnóstico más preciso, adaptado a las necesidades del municipio. Esta información servirá para planificar acciones efectivas de renaturalización hasta noviembre de 2025, reforzando así el compromiso de Santomera con un modelo urbano sostenible y resiliente.