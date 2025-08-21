Ayuntamiento de Las Torres (Murcia) niega que se haya rechazado el uso del polideportivo local a la comunidad islámica

El alcalde de Las Torres de Cotillas (Murcia), Pedro José Noguera - AYUNTAMIENTO DE LAS TORRES DE COTILLAS (MURCIA)

"Todos somos personas y en este municipio todos tenemos cabida", ha afirmado el regidor, Pedro José Noguera

LAS TORRES DE COTILLAS (MURCIA), 21 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas (Murcia) ha rechazado que se haya denegado el uso de las instalaciones del polideportivo municipal 'Mireia Belmonte' a la comunidad islámica, tal y como ha afirmado este jueves el concejal de Vox, Pablo Alberto Ruiz.

"Somos un municipio pacífico donde coexistimos con todo tipo de religiones y donde esa convivencia no supone ningún inconveniente ni ha acarreado ningún incidente", ha señalado el alcalde, Pedro José Noguera (PP), en un comunicado remitido por el consistorio.

Noguera ha asegurado que "ni el Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas ni este alcalde tiene ningún problema con ninguna comunidad por su religión, todas son tratadas por igual". "Y mientras yo sea alcalde así seguirá siendo", ha apostillado.

"Todos somos personas y en este municipio todos tenemos cabida", ha agregado el regidor después de que Ruiz, concejal de Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Movilidad, asegurara que su partido, Vox, ha cancelado un "rezo islámico ilegal" en el polideportivo de la localidad.

En su comunicado, el Ayuntamiento ha señalado que tiene "plena disposición" para "garantizar el acceso ordenado, equitativo y transparente a las instalaciones municipales, en beneficio de todas las asociaciones, clubes y ciudadanía en general", y ha insistido en que todas las solicitudes de uso registradas son atendidas conforme a la normativa vigente y a la disponibilidad de los espacios.

En el caso concreto referido por Vox, el Consistorio ha explicado que la Comunidad Islámica Assalam Torres de Cotillas registró una petición para utilizar el pabellón deportivo el 12 de julio, en horario de mañana --de 9.00 a 12.00 horas--, que fue "debidamente tramitada y aprobada".

Posteriormente, la misma asociación pidió, también por registro de entrada, trasladar ese uso a horario de tarde --de 14.00 a 18.00 horas--, lo que el Ayuntamiento rechazó al permanecer cerrada la instalación en las tardes de julio y agosto. Así, a finales de la mañana del 11 de julio, la propia asociación procedió a anular la reserva "por motivos internos".

"Por tanto, no es cierto lo que ha trascendido respecto a la utilización del pabellón deportivo, tal y como ha informado el concejal de Vox. La documentación oficial registrada así lo acredita", han subrayado las mismas fuentes.

Cabe recordar que, en abril de 2024, esta asociación recibió la cesión del pabellón deportivo municipal para el rezo del fin del Ramadán, tras realizar el trámite pertinente y conforme a la normativa vigente y a la correspondiente disponibilidad del espacio.