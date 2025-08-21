PPRM lamenta que Vox "invente" problemas de convivencia "donde no los hay" y solo se guíe por "sus intereses políticos"

LAS TORRES DE COTILLAS (MURCIA), 21 (EUROPA PRESS)

El Partido Popular de la Región de Murcia (PPRM) ha lamentado que el concejal de Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Movilidad en el Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas, Pablo Alberto Ruiz, de Vox, "utilice la mentira para inventarse unos problemas de convivencia donde no los hay".

En un comunicado, los 'populares' de la Región se han referido a la polémica suscitada después de que Ruiz anunciase que gracias a su partido se ha cancelado un "rezo islámico ilegal" previsto en el polideportivo municipal, algo que el propio alcalde, Pedro José Noguera (PP), ha desmentido.

"Estamos ante un episodio más protagonizado por Vox en el que se demuestra que sus dirigentes solo piensan y actúan guiados por sus intereses políticos, que anteponen a los de los ciudadanos", ha señalado el PPRM, que ha citado las palabras del regidor al remarcar que en Las Torres de Cotillas "coexisten todo tipo de religiones y la convivencia se desarrolla sin ningún problema".

Asimismo, ha indicado que "no todo vale para sacar rédito político y más aún cuando estamos hablando de que los ciudadanos convivan, con sus diferencias ideológicas y religiosas, con normalidad".

Por último, el PPRM ha reconocido "la reacción contundente" de Noguera, ya que "cumple con su deber y responsabilidad de garantizar la igualdad y la convivencia de todos los vecinos en el municipio".